مفيش حاجة بتزيد كدة.. عمرو أديب: الذهب والفضة مكسرين الدنيا
الحسم خلال أيام.. وكيل نذير بو علي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي
سهام صالح: ممدوح عباس قال للمجلس عاوزين أساعدكم مشوا جون إدوارد
دعاء الفجر 8 من شهر شعبان لتيسير الأرزاق.. كلمات تفتح لك أبواب الخير
الولايات المتحدة تعد وثيقة لنزع سلاح حماس وفتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
بعد أيام من جريمة الغدر.. العثور على جثمان ابن أوسيم ضحية قريبه بنهر النيل
مرضاش يسيبه.. تفاصيل إنقاذ قبطان مصري لمهاجر غير شرعي بالمتوسط
هل يُسحب لقب كأس أفريقيا من السنغال بسبب واقعة الانسحاب؟.. خبير لوائح يكشف
رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
أخبار البلد

بتكلفة 21 مليون جنيه.. افتتاح التشغيل التجريبي لمجزر مدينة موط المتطور

أ ش أ

أعلنت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض التشغيل التجريبى لمجزر مدينة موط بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة إجمالية حوالي 21 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال اطلاع وزيرة التنمية المحلية على تقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وقالت الوزيرة "إن مجزر موط الجديد تم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه".

مبنى غرف إدارية وخدمات ومساحة مظللة لاستقبال المواشي 

وأضافت "أن المجزر على مساحة 2000 متر ويحتوي على صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي بمساحة 493 مترًا وطاقة ذبح 12 رأسًا/ساعة، كما يضم المجزر مبنى غرف إدارية وخدمات ومساحة مظللة لاستقبال المواشي وخط تعليق من الاستانلس من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام".

وأكدت حرص وزارة التنمية المحلية على الإسراع بمعدلات تنفيذ باقى المجازر الحكومية التى يتم تطويرها ورفع كفاءتها فى مختلف المحافظات لدخولها الخدمة، وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الصحية مع الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوى البنية التحتية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية.

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

فورثينج T5
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
مزاد سيارات
الشباب والرياضة بالشرقية
برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

