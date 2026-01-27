بتكلفة 21 مليون جنيه.. افتتاح التشغيل التجريبي لمجزر مدينة موط المتطور

أ ش أ

أعلنت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض التشغيل التجريبى لمجزر مدينة موط بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة إجمالية حوالي 21 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال اطلاع وزيرة التنمية المحلية على تقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وقالت الوزيرة "إن مجزر موط الجديد تم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه".

مبنى غرف إدارية وخدمات ومساحة مظللة لاستقبال المواشي

وأضافت "أن المجزر على مساحة 2000 متر ويحتوي على صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي بمساحة 493 مترًا وطاقة ذبح 12 رأسًا/ساعة، كما يضم المجزر مبنى غرف إدارية وخدمات ومساحة مظللة لاستقبال المواشي وخط تعليق من الاستانلس من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام".

وأكدت حرص وزارة التنمية المحلية على الإسراع بمعدلات تنفيذ باقى المجازر الحكومية التى يتم تطويرها ورفع كفاءتها فى مختلف المحافظات لدخولها الخدمة، وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الصحية مع الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوى البنية التحتية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية.