قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشدد للاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان المعظم وتعزيز أرصدة السلع الأساسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان إستقبال شهر رمضان المعظم فى أجواء مستقرة ، وتوفير جميع السلع الأساسية والإستهلاكية والغذائية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والإستراتيجية والغذائية ، ووفقاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

وأكد المحافظ على ضرورة أن يكون الشهر الفضيل شهر عمل وإنتاج وتكاتف بين مختلف الأجهزة التنفيذية بروح الفريق الواحد .

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى ترأسه محافظ أسوان ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر الشريف السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات التنفيذية المعنية .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بإغلاق أى منافذ أو معارض فى حالة عدم إلتزامتها بالتخفيضات على كافة السلع بنسبة 30 % ، وفى نفس الوقت يتم فتح معارض " أهلاً رمضان " بمراكز المحافظة ، ويتوازى معه مراجعة كافة المطاعم الخاصة بموائد الرحمن وإقامتها طبقاً لموافقة الوحدات المحلية بالمجان وبدون أى مقابل ووفقاً للضوابط والإشتراطات المنظمة ، وكذا التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن لتوزيع الدعم الغذائى وكراتين المواد الغذائية على المستحقين .

شهر رمضان

ووجه محافظ أسوان مديرية الصحة والرعاية الصحية بتنظيم الحملات التوعوية ، ودعم التغطية الطبية بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ، وكلف إسماعيل كمال بتكثيف حملات المتابعة والرقابة من خلال اللجان المشتركة المختصة بالتموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ومسئولى المحليات على المنشآت الغذائية والمطاعم والأسواق والمنافذ والمجمعات الإستهلاكية والمعارض ، ومتابعة أسعار السلع والإعلان عنها بوضوح ، مع تحقيق اليقظة التامة للعاملين .

وتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع لمنع أى إختناقات ، خاصة السلع الحيوية التى يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم ، مشدداً على ضرورة توفير كميات كافية من اللحوم والدواجن والبيض ، ومتابعة منظومة الخبز بإنتظام ، مع تعديل مواعيد تشغيل المخابز خلال شهر رمضان بما يلبى إحتياجات المواطنين ويحقق التوازن فى توافر الخبز خلال الأفطار والسحور .

وأكد محافظ أسوان على تجهيز فرق ميدانية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أى محاولات للإحتكار أو المغالاة ، إلى جانب ضمان توفير أعداد كافية من أسطوانات البوتاجاز لتغطية إحتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم .

وكلف المحافظ بإتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أى مخالفات فى إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق الإستقرار المعيشى لأهالى أسوان خلال شهر رمضان المبارك ، وهو الذى يتكامل معه إزالة مسئولى المحليات لأى إشغالات والباعة الجائلين وتنفيذ النظافة العامة بمحيط المساجد والزوايا ، ومتابعة جاهزيتها وإنارتها وصيانتها ، وتنظيم الشعائر الدينية والضوابط المعتمدة لصلاة التراويح ، علاوة على تكثيف التواجد الآمنى ، وتنظيم الحركة المروية بشكل كامل .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

طلبت الخلع.. عاطل ينتقم من زوجته بسلاح أبيض في العجوزة

المتهمين

الشرطة تداهم ناديا صحيا يدار للأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

المنشور

الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة إدعت ضغط رجل شرطة عليها للتنازل عن محضر

بالصور

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

وفاة اللاعب لؤي رجب

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد