محافظ أسوان يشدد للاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان المعظم وتعزيز أرصدة السلع الأساسية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان إستقبال شهر رمضان المعظم فى أجواء مستقرة ، وتوفير جميع السلع الأساسية والإستهلاكية والغذائية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والإستراتيجية والغذائية ، ووفقاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

وأكد المحافظ على ضرورة أن يكون الشهر الفضيل شهر عمل وإنتاج وتكاتف بين مختلف الأجهزة التنفيذية بروح الفريق الواحد .

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى ترأسه محافظ أسوان ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر الشريف السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات التنفيذية المعنية .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بإغلاق أى منافذ أو معارض فى حالة عدم إلتزامتها بالتخفيضات على كافة السلع بنسبة 30 % ، وفى نفس الوقت يتم فتح معارض " أهلاً رمضان " بمراكز المحافظة ، ويتوازى معه مراجعة كافة المطاعم الخاصة بموائد الرحمن وإقامتها طبقاً لموافقة الوحدات المحلية بالمجان وبدون أى مقابل ووفقاً للضوابط والإشتراطات المنظمة ، وكذا التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن لتوزيع الدعم الغذائى وكراتين المواد الغذائية على المستحقين .

شهر رمضان

ووجه محافظ أسوان مديرية الصحة والرعاية الصحية بتنظيم الحملات التوعوية ، ودعم التغطية الطبية بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ، وكلف إسماعيل كمال بتكثيف حملات المتابعة والرقابة من خلال اللجان المشتركة المختصة بالتموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ومسئولى المحليات على المنشآت الغذائية والمطاعم والأسواق والمنافذ والمجمعات الإستهلاكية والمعارض ، ومتابعة أسعار السلع والإعلان عنها بوضوح ، مع تحقيق اليقظة التامة للعاملين .

وتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع لمنع أى إختناقات ، خاصة السلع الحيوية التى يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم ، مشدداً على ضرورة توفير كميات كافية من اللحوم والدواجن والبيض ، ومتابعة منظومة الخبز بإنتظام ، مع تعديل مواعيد تشغيل المخابز خلال شهر رمضان بما يلبى إحتياجات المواطنين ويحقق التوازن فى توافر الخبز خلال الأفطار والسحور .

وأكد محافظ أسوان على تجهيز فرق ميدانية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أى محاولات للإحتكار أو المغالاة ، إلى جانب ضمان توفير أعداد كافية من أسطوانات البوتاجاز لتغطية إحتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم .

وكلف المحافظ بإتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أى مخالفات فى إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق الإستقرار المعيشى لأهالى أسوان خلال شهر رمضان المبارك ، وهو الذى يتكامل معه إزالة مسئولى المحليات لأى إشغالات والباعة الجائلين وتنفيذ النظافة العامة بمحيط المساجد والزوايا ، ومتابعة جاهزيتها وإنارتها وصيانتها ، وتنظيم الشعائر الدينية والضوابط المعتمدة لصلاة التراويح ، علاوة على تكثيف التواجد الآمنى ، وتنظيم الحركة المروية بشكل كامل .