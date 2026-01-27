تهور أثناء القيادة.. انقلاب سيارة وتحطم سيارات دون وفيات على كورنيش مطروح

شهد كورنيش مرسى مطروح، صباح اليوم، حادثًا مروعًا نتيجة القيادة المتهورة، بانقلاب سيارة عده مرات بسبب السرعة الجنونية ولميسفر الحاد عن وفيات.

حيث تعرضت سيارة يقودها شاب للانقلاب بسبب القيادة بسرعة جنونية قبل أن يضغط على الفرامل بشكل مفاجئ أمام فندق نجرسكو، على كورنيش مطروح ما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات.

وقال شهود عيان إن السيارة كانت تسير بأقصى سرعة على الكورنيش، وفجأة تم سماع صوت فرامل قوية ليفقد قائدها السيطرة عليها، لتنقلب بشكل عنيف وتصطدم بعدد من السيارات المتوقفة داخل باركنج نادي التجارة، متسببة في تهشمها وحدوث تلفيات مادية كبيرة.

وأضاف الأهالي أن صوت الارتطام كان قويًا وأثار حالة من الذعر بين المارة ورواد الكورنيش، .

وانتقلت على الفور قوات المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم تأمين المكان ورفع آثار الحادث وتنظيم الحركة المرورية، .

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.