بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية

طالب الدكتور أحمد حمد محامي المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي في محافظة الإسماعيلية، خلال جلسة محاكمة اليوم المنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية بعرض المتهم علي لجنة خماسية من أساتذة الجامعات خارج مستشفي العباسية .

وقائع عنف متكررة داخل المدرسة

كما طالب باستدعاء وزير التربية والتعليم لاستجوابه حول عدة وقائع عنف متكررة شهدتها المدرسة التي كان يدرس بها المتهم والمجني عليه طبقا لما ذكره بعض طلاب المدرسة .

رد الدائرة ونظر القضية أمام هيئة مغايرة

واختتم محامي المتهم بقتل صغير الإسماعيلية طلباته للمحكمة برد الدائرة ونظر القضية أمام هيئة مغايرة نظرا لأنه يرى أن المتهم مريض نفسي رغم ثبوت خلوه من المرض النفسي أو العقلى كما أقر تقرير الطب النفسي للمتهم.