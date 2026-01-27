بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

تصدرت الفنانة جيهان الشماشرجي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد عرض مسلسل بطل العالم بمشاركتها كبطلة رفقى الفنان عصام عمر.

وبعد عرض المسلسل جاءت بعض التعليقات السلبية لجيهان الشماشرجى على السوشيال ميديا تشكك في جمالها وتقلل من موهبتها و هو ما تجاهلته.

وتتميز جيهان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد جيهان، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وقد شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي، صورا من كواليس تصوير مسلسل “بطل العالم” الذي يعرض عبر منصة يانجو بلاى Yango Play بالتزامن مع عرضه التلفزيونى على قناتى CBC وCBC دراما.

ونشرت جيهان الشماشرجي صورة للفنان فتحي عبد الوهاب ، عبر ستوري حسابها على انستجرام، وكتبت: “الشرير الذي احبه والمزرعة السعيدة”.

تفاصيل مسلسل بطل العالم

تنطلق أحداث المسلسل فى عالم البودى جارد عندما تضطر «دنيا» لطلب مساعدة صلاح فى استعادة ميراث والدها، وتأخذهم الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها «المحروق» (فتحى عبدالوهاب)، زعيم المراهنات، ومع تصاعد الأحداث، يكتشفان أن النجاة لا تعنى فقط الهروب من الخطر، بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.

تدور أحداث مسلسل بطل العالم فى إطار من الأكشن يحمل طابع التشويق والإثارة، يجسد عصام عمر خلال أحداث المسلسل دور ملاكم يدعى صلاح، ويمر بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصى، يجمعه القدر بدنيا، التى تجسدها جيهان الشماشرجى، فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تمامًا بسبب الديون وغياب والدها.

يصنف مسلسل بطل العالم ضمن الأعمال القصيرة التى تعرض فى موسم الاوف سيزون، حيث يتكون المسلسل من 10 حلقات فقط.