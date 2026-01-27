قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
مقتل لبناني عقب إستهداف سيارة في بلدة باتوليه بالجنوب

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية


شنت قوات الاحتلال غارة جوية استهدفت سيارة في بلدة باتوليه جنوب لبنان حيث أسفرت عن مقتل ‌‏شخص بحسب تقارير إعلامية.

وفي وقت لاحق ؛ لقي شاب  مصرعه في غارة إسرائيلية استهدفت قضاء النبطية بجنوب لبنان، ليل الاثنين/الثلاثاء، بالإضافة إلى مقتل شاب آخر.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى أن العدو ارتكب مساء أمس جريمة جديدة في حق المدنيين، أدت إلى استشهاد شابين من بلدة الدوير في قضاء النبطية، هما سامر علاء حطيط (22 عامًا) من بلدة الدوير، يرافقه الشاب أحمد عبد النبي رمضان (22 عامًا) مصري الجنسية، من مواليد وسكان بلدة الدوير".

وقالت الوكالة في تقرير لها  "مسيرة معادية استهدفت سيارتهما رباعية الدفع بثلاثة صواريخ موجهة على طريق دوحة كفررمان لجهة كفرتبنيت، ما أدى إلى احتراقها بالكامل".

وأضافت الوكالة اللبنانية "فرق الإسعاف هرعت إلى المكان ونقلت أشلاء الشهيدين إلى مستشفيَي الشيخ راغب حرب والنجدة الشعبية اللبنانية في النبطية، فيما عملت عناصر من الدفاع المدني على إخماد الحريق المشتعل في السيارة.

وبيّنت الوكالة أن أحد الضحيتين كان طالبًا جامعيًّا يعمل مع والده في مؤسسة لبيع قطع السيارات في النبطية، بينما كان الآخر يساعد والده المصري في تصليح البرادات المنزلية وصيانتها في محل يملكه في بلدة الدوير.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من مقتل شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور في جنوب لبنان.

ويُشار إلى أن دولة لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع مع لبنان، والذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تنفذ عمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات جوية في جنوب لبنان.

كما تستمر في التواجد العسكري في عدد من النقاط الحدودية رغم بدء سريان الاتفاق.

