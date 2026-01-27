مقتل لبناني عقب إستهداف سيارة في بلدة باتوليه بالجنوب



شنت قوات الاحتلال غارة جوية استهدفت سيارة في بلدة باتوليه جنوب لبنان حيث أسفرت عن مقتل ‌‏شخص بحسب تقارير إعلامية.

وفي وقت لاحق ؛ لقي شاب مصرعه في غارة إسرائيلية استهدفت قضاء النبطية بجنوب لبنان، ليل الاثنين/الثلاثاء، بالإضافة إلى مقتل شاب آخر.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى أن العدو ارتكب مساء أمس جريمة جديدة في حق المدنيين، أدت إلى استشهاد شابين من بلدة الدوير في قضاء النبطية، هما سامر علاء حطيط (22 عامًا) من بلدة الدوير، يرافقه الشاب أحمد عبد النبي رمضان (22 عامًا) مصري الجنسية، من مواليد وسكان بلدة الدوير".

وقالت الوكالة في تقرير لها "مسيرة معادية استهدفت سيارتهما رباعية الدفع بثلاثة صواريخ موجهة على طريق دوحة كفررمان لجهة كفرتبنيت، ما أدى إلى احتراقها بالكامل".

وأضافت الوكالة اللبنانية "فرق الإسعاف هرعت إلى المكان ونقلت أشلاء الشهيدين إلى مستشفيَي الشيخ راغب حرب والنجدة الشعبية اللبنانية في النبطية، فيما عملت عناصر من الدفاع المدني على إخماد الحريق المشتعل في السيارة.

وبيّنت الوكالة أن أحد الضحيتين كان طالبًا جامعيًّا يعمل مع والده في مؤسسة لبيع قطع السيارات في النبطية، بينما كان الآخر يساعد والده المصري في تصليح البرادات المنزلية وصيانتها في محل يملكه في بلدة الدوير.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من مقتل شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور في جنوب لبنان.

ويُشار إلى أن دولة لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع مع لبنان، والذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تنفذ عمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات جوية في جنوب لبنان.

كما تستمر في التواجد العسكري في عدد من النقاط الحدودية رغم بدء سريان الاتفاق.