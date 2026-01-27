قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: جائزة التميز الحكومي تعزز ثقافة الابتكار وتعيد الاعتبار للخدمة العامة

أميرة خلف

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن جائزة التميز الحكومي تمثل نقلة نوعية في طريقة تفكير وإدارة المؤسسات الحكومية، حيث تركز على ترسيخ ثقافة الابتكار والجودة، وإعادة الاعتبار لقيمة الخدمة العامة باعتبارها مسؤولية وطنية تستهدف المواطن في المقام الأول، موضحا أن  الجائزة نجحت في تغيير الصورة النمطية عن العمل الحكومي، من كونه عملا تقليديا قائما على الإجراءات الجامدة، إلى منظومة ديناميكية تعتمد على الإبداع، والعمل الجماعي، وتقديم حلول غير تقليدية للمشكلات المزمنة.

وأشار «صبور»  إلى أن هذا التحول يُعد من أهم مكتسبات التجربة المصرية في مجال التميز المؤسسي، مؤكدا أن ما يميز جائزة التميز الحكومي هو اعتمادها على معايير واضحة وشاملة، لا تقتصر على سرعة الأداء فقط، وإنما تمتد لتشمل جودة الخدمة، ورضا المتعاملين، والقدرة على التطوير المستدام، وهو ما يخلق بيئة عمل تنافسية تحفز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الجائزة تسهم في بناء قيادات حكومية شابة تمتلك أدوات الإدارة الحديثة، وقادرة على توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في تحسين الخدمات، لافتا إلى أن  القيادات تمثل رصيدا استراتيجيا للدولة في مسار التحديث وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التميز الحكومي يمتد أثره إلى المواطن، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يعد عنصرا حاسما في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم مسار التنمية الشاملة.
وطالب المهندس أحمد صبور بضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاستفادة من مخرجات الجائزة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يضمن استدامة منظومة التميز وعدم اقتصارها على دورات تقييمية موسمية، مؤكدا  أن جائزة التميز الحكومي تمثل خطوة متقدمة في مسار تحديث الدولة المصرية، وتؤكد أن الرهان الحقيقي على بناء الإنسان وتطوير الأداء المؤسسي هو الطريق الأسرع لتحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للمواطنين.

