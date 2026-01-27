إن شاء الله يعجبكم.. محمد إمام يوجه رسالة للشعب الفلسطيني

وجه الفنان محمد إمام رسالة إلي أهل فلسطين بمناسبة مسلسله الرمضاني الجديد الكينج.

ونشر إمام مقطع فيديو لأهالي فلسطين وهم يقدمون التحية له لمسلسلة الجديد عبر اكس وعلق قائلا :" أحلى تحية من ⁧‫#الكينج‬⁩ لكل شعب ⁧‫#فلسطين‬⁩ البطل

‏إن شاء الله ⁧‫#المسلسل‬⁩ يعجبكم جداً ‏⁧‫#محمد_امام‬⁩ ⚡️ ⁧‫#الكينج‬⁩".



أعمال محمد عادل إمام

وكان شارك الفنان محمد إمام فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ بمسلسل “كوبرا” ، وحقق نجاحًا كبيرًا.

ومسلسل كوبرا من بطولة محمد عادل إمام ، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.