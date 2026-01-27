أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق

انتشر فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر في الفيديو فتاة مرتدية ملابس تمريض وحولها ما يشبه جثث موتى، حيث اعتقد الجميع إنها مشرحة والفتاة ممرضة تمزح مع الجثث.

سلم على طنط يا قلبي

وتسبب الفيديو في حالة من الجدل حول ما وصل إليه بعض البشر من هوس تصوير الفيديوهات وصلت إلى انتهاك حرمة الموتى، حيث طالب رواد السوشيال ميديا بمحاسبة الفتاة.

وحسب ما جاء في الفيديو، ظهرت الفتاة وخلفها طاولة عليها ما يشبه جثة مغطاة، قائلة: "سلم على طنط يا قلبي ولا أوديكي التلاجة.. قومي أغسلي وشك وبطلي هزار".

حقيقة الفيديو

إلا أن الحقيقة تبين إنها بعيدة تماماً عن المشرحة والممرضات، واتضح إن الفيديو ده ما هو إلا مشهد تمثيلي من كواليس مسلسل اسمه "تحت الحصار"، يتم التحضبر له لإذاعته في شهر رمضان 2026، ومن بطولة النجمة منة شلبي والفنان إياد نصار.

​كما ظهر أن الفتاة صاحبة الفيديو الفيديو، لا هي ممرضة ولا المكان مشرحة، بينما هي صانعة محتوى وممثلة مشاركة في العمل، وصنعت الفيديو لجمهورها على سبيل المزاح والترويج لدورها في المسلسل، قائلة: "استنوني".

وتبين أن بعض الحسابات قامت بنشر الفيديو بعد اقتطاعه عن سياقه الفني الحقيقي، مما أدى إلى تضليل الجمهور وتحويل مادة دعائية إلى أزمة أخلاقية مفتعلة.

أول تعليق من الفتاة صاحبة الفيديو

وفي أول تعليق من الفتاة صاحبة الفيديو، قامت بنشر فيديو جديد على وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح الصورة الكاملة لما ظهر، قائلة: "أن بهزر معاكو هو مين هيقدر يدخل جوا مشرحة وبصور ويعمل ريأكت كوميدي أصلا.. أنا مش مريضة نفسوية للدرجادي".

وأضافت الفتاة: "اه إحنا عندنا شوية خلل ودا طبيعي بسبب العوامل الأسرية مختلفناش بس مش لدرجة أدخل المشرحة، اللي أنا مسكتها في أيدي دي منيكان أنا ركبي كانت بتخبط في بعض وأنا عارفه إنها مليكان".

وتعليقا على من طالب بمحاسبتها، قالت الفتاة: "حاسب أنت وركز في الفيديو".