جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحتفي بذوي الهمم ويدعم الابتكار ضمن فعاليات اليوم السادس

واصل جناح الأزهر الشريف، فعالياته الثقافية والتربوية في اليوم السادس من مشاركته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين من خلال برنامج حافل بالأنشطة والعروض المتنوعة، التي عكست رسالته الإنسانية والتعليمية، وحرصه على دعم ذوي الهمم وتمكين طلاب المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع مكتب الأزهر لدعم الابتكار.

وشهد الجناح تقديم عروض فنية متميزة لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية من ذوي الهمم، عكست مواهبهم الإبداعية وقدراتهم الاستثنائية، ولاقت تفاعلًا واسعًا وإشادة من جمهور المعرض، في مشهد يجسد اهتمام الأزهر الشريف بدمج ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية والتعليمية، وإتاحة الفرص الكاملة أمامهم للمشاركة والتعبير.

كما نظم قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من الأنشطة التربوية والفنية، التي هدفت إلى تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الأزهرية، فيما قدم مكتب دعم الابتكار فعاليات تفاعلية ركزت على تشجيع التفكير الإبداعي، واكتشاف المواهب، ودعم الأفكار المبتكرة لدى النشء والشباب.

وأكدت هذه الفعاليات الدور الريادي للأزهر الشريف في بناء الإنسان، وترسيخ قيم الرحمة والعدل وتكافؤ الفرص، بما يعكس منهجه الوسطي ورسالة الأزهر في رعاية جميع فئات المجتمع، لا سيما ذوي الهمم، وتعزيز حضورهم الإيجابي والفاعل في المشهد الثقافي.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الرامية إلى تقديم محتوى معرفي وثقافي متوازن، يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويسهم في نشر الوعي وبناء الشخصية المصرية على أسس علمية وإنسانية راسخة.