قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استثمار هولندي مرتقب باقتصادية قناة السويس في الوقود الأخضر
تمسك تورب واستمرار البحث عن مهاجم أجنبي..هل يحسم الأهلي مصير محمد شريف
تداعيات شديدة الخطورة.. كيف أثرت حرب غزة بشكل سلبي على النساء؟
أمريكا بلا كهرباء بـــ23 درجة تحت الصفر.. عاصفة ثلجية خطيرة تقتل23 شخصاً
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة
10 مليارات دولار.. كامل الوزير يطلق مشروعا صينيا لإنتاج 10 ملايين طن صلب
انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء
الحقيقة الكاملة فى طلب الشناوي الرحيل عن الأهلي.. وهل تدخل حسام حسن فى الأهلي لإشراك شوبير؟
في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي
بسبب الأزمة المالية.. الزمالك يعرض 4 نجوم للبيع
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحتفي بذوي الهمم ويدعم الابتكار ضمن فعاليات اليوم السادس

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحتفي بذوي الهمم ويدعم الابتكار ضمن فعاليات اليوم السادس
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحتفي بذوي الهمم ويدعم الابتكار ضمن فعاليات اليوم السادس
إيمان طلعت

واصل جناح الأزهر الشريف، فعالياته الثقافية والتربوية في اليوم السادس من مشاركته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين من خلال برنامج حافل بالأنشطة والعروض المتنوعة، التي عكست رسالته الإنسانية والتعليمية، وحرصه على دعم ذوي الهمم وتمكين طلاب المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع مكتب الأزهر لدعم الابتكار.

وشهد الجناح تقديم عروض فنية متميزة لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية من ذوي الهمم، عكست مواهبهم الإبداعية وقدراتهم الاستثنائية، ولاقت تفاعلًا واسعًا وإشادة من جمهور المعرض، في مشهد يجسد اهتمام الأزهر الشريف بدمج ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية والتعليمية، وإتاحة الفرص الكاملة أمامهم للمشاركة والتعبير.

كما نظم قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من الأنشطة التربوية والفنية، التي هدفت إلى تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الأزهرية، فيما قدم مكتب دعم الابتكار فعاليات تفاعلية ركزت على تشجيع التفكير الإبداعي، واكتشاف المواهب، ودعم الأفكار المبتكرة لدى النشء والشباب.

وأكدت هذه الفعاليات الدور الريادي للأزهر الشريف في بناء الإنسان، وترسيخ قيم الرحمة والعدل وتكافؤ الفرص، بما يعكس منهجه الوسطي ورسالة الأزهر في رعاية جميع فئات المجتمع، لا سيما ذوي الهمم، وتعزيز حضورهم الإيجابي والفاعل في المشهد الثقافي.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الرامية إلى تقديم محتوى معرفي وثقافي متوازن، يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويسهم في نشر الوعي وبناء الشخصية المصرية على أسس علمية وإنسانية راسخة.

جناح الأزهر بمعرض الكتاب معرض الكتاب ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

صعود جديد.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 27-1-2026

ترشيحاتنا

هانيا الحمامى

هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026

بلال عطية

كسر الأنف يوقف حلم الاحتراف مؤقتًا.. ضربة قاسية لبلال عطية في ألمانيا

رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

بعد أحداث المغرب والسنغال.. الاتحاد الإسباني: هنا سيلعب نهائي مونديال 2030

بالصور

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد