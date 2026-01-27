تعليم بني سويف توجه بسرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

أكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة أولويات العمل داخل المنظومة التعليمية في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية.

ووجهت وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، مع الالتزام التام بتقديم أقصى درجات التيسير لأولياء الأمور والطلاب، واتخاذ جميع التدابير التنظيمية والاحترازية التي تضمن الانضباط الكامل داخل المدارس وعدم حدوث أي تكدس أو زحام.

جاء ذلك خلال متابعتها المستمرة وتواصلها المباشر مع مديري الإدارات التعليمية، حيث شددت على ضرورة الجاهزية الكاملة للمدارس، والتنفيذ الفوري والدقيق للتعليمات، بما يعكس صورة حضارية للعملية التعليمية داخل المحافظة.

وأكدت أمل الهواري وكيل الوزارة أنه تقرر البدء فورًا في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وتشمل: طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، وطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي.

وشددت وكيل الوزارة على تكليف مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة اليومية والميدانية لإعلان النتائج داخل المدارس، مع التأكيد على وضعها في أماكن واضحة وظاهرة، وحظر تسليم النتائج للعمال أو غير المختصين، وكذلك منع تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى مقابل تسليم نتائج أو بيانات تقييم الطلاب، مؤكدة أن القانون سيُطبق بكل حزم على أي مخالف.

واختتمت وكيل الوزارة بتوجيه رسالة طمأنة ودعم لأولياء الأمور والطلاب، متمنية دوام التوفيق والنجاح لأبنائها الطلاب، ومؤكدة أن مديرية التربية والتعليم ببني سويف لن تدخر جهدًا في توفير بيئة تعليمية منضبطة وآمنة تضع الطالب في صدارة الاهتمام.