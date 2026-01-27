قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
محافظات

تعليم بني سويف توجه بسرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكدت  أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة أولويات العمل داخل المنظومة التعليمية في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية.

ووجهت وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، مع الالتزام التام بتقديم أقصى درجات التيسير لأولياء الأمور والطلاب، واتخاذ جميع التدابير التنظيمية والاحترازية التي تضمن الانضباط الكامل داخل المدارس وعدم حدوث أي تكدس أو زحام.

جاء ذلك خلال متابعتها المستمرة وتواصلها المباشر مع مديري الإدارات التعليمية، حيث شددت على ضرورة الجاهزية الكاملة للمدارس، والتنفيذ الفوري والدقيق للتعليمات، بما يعكس صورة حضارية للعملية التعليمية داخل المحافظة.

وأكدت أمل الهواري وكيل الوزارة أنه تقرر البدء فورًا في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وتشمل: طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، وطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي.

وشددت وكيل الوزارة على تكليف مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة اليومية والميدانية لإعلان النتائج داخل المدارس، مع التأكيد على وضعها في أماكن واضحة وظاهرة، وحظر تسليم النتائج للعمال أو غير المختصين، وكذلك منع تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى مقابل تسليم نتائج أو بيانات تقييم الطلاب، مؤكدة أن القانون سيُطبق بكل حزم على أي مخالف.

واختتمت وكيل الوزارة بتوجيه رسالة طمأنة ودعم لأولياء الأمور والطلاب، متمنية دوام التوفيق والنجاح لأبنائها الطلاب، ومؤكدة أن مديرية التربية والتعليم ببني سويف لن تدخر جهدًا في توفير بيئة تعليمية منضبطة وآمنة تضع الطالب في صدارة الاهتمام.

بني سويف تعليم بني سويف النقل والشهادات

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

جانب من الحدث

خالد عباس: العاصمة الجديدة تعتمد على معايير الاستدامة والرقمنة في التخطيط والتنفيذ

جانب من اللقاء

المشاط والرومي تناقشان الاستعدادات لانعقاد قمة الحكومات في دبي

الجناح المصري في Gulfood بدبي

إقبال قياسي على الجناح المصري بـGulfood دبي 2026: 4.7 مليار دولار صادرات صناعات غذائية

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

