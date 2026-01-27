وكيل تعليم بني سويف تتابع انطلاق أولى زيارات المدارس بالتعاون مع مياه الشرب والصرف الصحي

تابعت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، انطلاق أولى زيارات المدارس ضمن مبادرة "صحتهم مستقبلهم"، التي تُنفذ بالتعاون مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب وغرس أهمية النظافة الشخصية والمياه الصحية في حياتهم اليومية.

و تم تنفيذ فعاليات المبادرة في مدرسة الهلال الابتدائية بحضور أحمد عزت مدير إدارة بني سويف عبير مصطفى، مدير المشاركة المجتمعية، هدى مصطفى، مدير المدرسة، إلى جانب حسن عبدالخالق هاجر فوزي، منسقا المبادرة، حيث قدموا أنشطة توعوية وعملية للطلاب حول الصحة العامة والنظافة.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات السيد الأستاذ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بالعمل على تعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب وضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع المدارس على مستوى المحافظة.