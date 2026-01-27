قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
رياضة

العين يستعيد صدارة الدوري الإماراتي عقب الفوز أمام كلباء

العين
العين

حقق فريق العين الفوز امام كلباء بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الاماراتي  للموسم الحالي.

وأحرز أهداف العين كل من كودجو لابا في الدقيقة 47، وسفيان رحيمي في الدقيقة 64، ثم ماتياس بالاسيوس الثلاثية في الدقيقة 88، بينما أحرز نور الهي هدف اتحاد كلباء الوحيد عند الدقيقة 70

 وشارك رامي ربيعة مدافع منتخب مصر والعين مع فريقه عقب عودته من المشاركة مع المنتخب في بطولة امم افريقيا.

وبهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 34 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 16 نقطة في المركز الثامن.

