برلمانية: تعزيز التعاون الزراعي المصري-الروسي خطوة حاسمة لتأمين الأمن الغذائي

قالت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، إن المباحثات المصرية الروسية لتأمين إمدادات القمح وتوسيع التبادل الزراعي تمثل خطوة استراتيجية لضمان استقرار السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

منصة إدارة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية

وأكدت الجمل في تصريح خاص لـ صدى البلد أن تسجيل الشركات الروسية في منصة إدارة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية، وإنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية، سيسهم في زيادة الشفافية وكفاءة العمليات التجارية، ويمكّن مصر من استغلال موقعها الجغرافي كمركز إقليمي لتجارة الحبوب.

وأضافت النائبة أن هذه التحركات تعزز قدرات الدولة على مواجهة أي تقلبات في الإمدادات الغذائية، وتفتح آفاقًا جديدة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية، بما يعود بالنفع على صغار المنتجين والمزارعين المصريين ويقوي التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

واختتمت الجمل تصريحها بالقول: “الأمن الغذائي ليس خيارًا، بل أولوية وطنية، وكل خطوة لتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال هي استثمار مباشر في استقرار المواطن المصري واقتصاد الدولة.”