يقترب من الـ 55 ألفا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص
أحمد عز ينفي أنباء زواجه من مساعدته| خاص
بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
برلمان

الكمار: توجيهات الرئيس بتوطين صناعة الأطراف التعويضية خطوة إنسانية كبرى

عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ملف الرعاية الصحية والدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.

وأكد الكمار، في تصريح صحفي له اليوم. أن توطين صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية يعكس رؤية الدولة في الجمع بين البعد الإنساني والبعد التنموي، حيث يسهم المشروع في توفير أجهزة عالية الجودة بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إنشاء مجمع صناعي متكامل ومراكز للتجميع والمواءمة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا متميزًا في هذا المجال، بما يفتح آفاقًا واسعة للتصدير وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية المدربة.

وأشار نائب القليوبية. إلى أن توجيهات الرئيس، بشأن حوكمة التعاقدات وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية تمثل ضمانة أساسية لحصول المستفيدين على أفضل خدمة ممكنة، مشددًا على أن البرلمان يدعم بقوة كل الجهود الرامية إلى تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن هذه الخطوات تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

مدحت الكمار الرئيس صناعة الأطراف التعويضية للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

