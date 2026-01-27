الكمار: توجيهات الرئيس بتوطين صناعة الأطراف التعويضية خطوة إنسانية كبرى

أشاد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ملف الرعاية الصحية والدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.

وأكد الكمار، في تصريح صحفي له اليوم. أن توطين صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية يعكس رؤية الدولة في الجمع بين البعد الإنساني والبعد التنموي، حيث يسهم المشروع في توفير أجهزة عالية الجودة بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إنشاء مجمع صناعي متكامل ومراكز للتجميع والمواءمة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا متميزًا في هذا المجال، بما يفتح آفاقًا واسعة للتصدير وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية المدربة.

وأشار نائب القليوبية. إلى أن توجيهات الرئيس، بشأن حوكمة التعاقدات وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية تمثل ضمانة أساسية لحصول المستفيدين على أفضل خدمة ممكنة، مشددًا على أن البرلمان يدعم بقوة كل الجهود الرامية إلى تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن هذه الخطوات تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.