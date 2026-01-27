قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب: إنشاء مجمع الأطراف الصناعية خطوة تاريخية لدعم ذوي الإعاقة وتعزيز الصناعة الوطنية

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

نواب البرلمان عن إنشاء مجمع الأطراف الصناعية:

  •  نقلة نوعية في دعم ذوي الإعاقة الحركية
  • يوفر فرص عمل مدربة ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة
  • ضمان تقديم أجهزة تعويضية متطورة تلبي احتياجات المواطنين

أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن ترحيبهم الكبير بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف والأجهزة التعويضية في مصر، مؤكدين أن المشروع يمثل نقلة نوعية في دعم ذوي الإعاقة الحركية، ويحقق لهم استقلالية أكبر ويضمن دمجهم الكامل في المجتمع.

وشدد النواب على أن المشروع لا يقتصر على البعد الإنساني والاجتماعي فقط، بل يعزز أيضًا الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل مدربة ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية وفق المعايير العالمية، مطالبين الحكومة بالإسراع في التنفيذ واتباع أعلى معايير الجودة لضمان نجاح هذا المشروع الطموح وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف والأجهزة التعويضية يمثل خطوة مهمة لتعزيز استقلالية ذوي الإعاقة الحركية وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.

وأضاف “سمير” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن  هذا المشروع يضع مصر على خريطة التصنيع العالمي للأطراف الصناعية، ويؤكد حرص الدولة على التوطين والاستفادة من الكفاءات المحلية وفق أعلى المعايير الدولية.

سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

وقال عضو مجلس الشيوخ، "ندعو الحكومة إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس، وتسريع إنشاء المراكز السبعة للتجميع والمواءمة، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية في كافة مراحل المشروع، بما يحقق الطموح الوطني في تقديم أجهزة تعويضية عالية الجودة للمواطنين وخلق مركز تميز إقليمي يرفع اسم مصر عالميًا في هذا المجال الحيوي."

ومن جانبها، قالت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف والأجهزة التعويضية، خطوة مهمة لتوفير أجهزة عالية الجودة لذوي الإعاقة الحركية، وتحقيق استقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع. المشروع يعكس اهتمام الدولة بالبعد الإنساني والاجتماعي، ويؤكد حرصها على تمكين كل مواطن من ممارسة حياته بأقصى قدر من الكفاءة."

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت “ الجمل” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المجمع سيعزز الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل مدربة، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال تصنيع الأطراف والأجهزة التعويضية، لافتة الي أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية واضحة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وخلق مركز إقليمي للتميز، بما يسهم في تعزيز الابتكار والإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت الجمل “نطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ المشروع وتفعيل المراكز السبعة للتجميع والمواءمة، وضمان التزامها بأعلى المعايير الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وجعل هذا المجمع مركزًا إقليميًا للتميز في صناعة الأطراف التعويضية.”

كما ثمن النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس السيسي بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف والأجهزة التعويضية، وهو خطوة تاريخية تدعم حقوق ذوي الإعاقة الحركية وتعزز استقلاليتهم.

وأكد “الشرقاوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن  المشروع لا يقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل يمثل أيضًا دعمًا للصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر."

 سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية

وأضاف الشرقاوي: "ندعو الحكومة إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، والإسراع بإنشاء المراكز السبعة للتجميع والمواءمة، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية للجودة لضمان تقديم أجهزة تعويضية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتضع مصر كمركز إقليمي متميز في هذا المجال الحيوي."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،  قد اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء طبيب عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركه لوكوميد مصر، واللواء دكتور محمد متولي رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية ومدير عام الشركة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب ذوي الإعاقة الحركية البعد الإنساني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

إسعاف

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في إنهيار بئر مياه بأسيوط

محافظ الدقهلية

مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه الدوري بمشاركة محافظ الدقهلية

اوائل الفرقة الأولى بجامعة سوهاج الأهلية

جامعة سوهاج الأهلية تعلن نتائج الفرقة الأولى طب .. وتهنئ العشرة الأوائل

بالصور

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد