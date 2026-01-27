نواب: إنشاء مجمع الأطراف الصناعية خطوة تاريخية لدعم ذوي الإعاقة وتعزيز الصناعة الوطنية

نواب البرلمان عن إنشاء مجمع الأطراف الصناعية:

نقلة نوعية في دعم ذوي الإعاقة الحركية

يوفر فرص عمل مدربة ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

ضمان تقديم أجهزة تعويضية متطورة تلبي احتياجات المواطنين

أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن ترحيبهم الكبير بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف والأجهزة التعويضية في مصر، مؤكدين أن المشروع يمثل نقلة نوعية في دعم ذوي الإعاقة الحركية، ويحقق لهم استقلالية أكبر ويضمن دمجهم الكامل في المجتمع.

وشدد النواب على أن المشروع لا يقتصر على البعد الإنساني والاجتماعي فقط، بل يعزز أيضًا الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل مدربة ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية وفق المعايير العالمية، مطالبين الحكومة بالإسراع في التنفيذ واتباع أعلى معايير الجودة لضمان نجاح هذا المشروع الطموح وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف والأجهزة التعويضية يمثل خطوة مهمة لتعزيز استقلالية ذوي الإعاقة الحركية وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.

وأضاف “سمير” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذا المشروع يضع مصر على خريطة التصنيع العالمي للأطراف الصناعية، ويؤكد حرص الدولة على التوطين والاستفادة من الكفاءات المحلية وفق أعلى المعايير الدولية.

سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

وقال عضو مجلس الشيوخ، "ندعو الحكومة إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس، وتسريع إنشاء المراكز السبعة للتجميع والمواءمة، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية في كافة مراحل المشروع، بما يحقق الطموح الوطني في تقديم أجهزة تعويضية عالية الجودة للمواطنين وخلق مركز تميز إقليمي يرفع اسم مصر عالميًا في هذا المجال الحيوي."

ومن جانبها، قالت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف والأجهزة التعويضية، خطوة مهمة لتوفير أجهزة عالية الجودة لذوي الإعاقة الحركية، وتحقيق استقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع. المشروع يعكس اهتمام الدولة بالبعد الإنساني والاجتماعي، ويؤكد حرصها على تمكين كل مواطن من ممارسة حياته بأقصى قدر من الكفاءة."

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت “ الجمل” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المجمع سيعزز الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل مدربة، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال تصنيع الأطراف والأجهزة التعويضية، لافتة الي أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية واضحة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وخلق مركز إقليمي للتميز، بما يسهم في تعزيز الابتكار والإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت الجمل “نطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ المشروع وتفعيل المراكز السبعة للتجميع والمواءمة، وضمان التزامها بأعلى المعايير الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وجعل هذا المجمع مركزًا إقليميًا للتميز في صناعة الأطراف التعويضية.”

كما ثمن النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس السيسي بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف والأجهزة التعويضية، وهو خطوة تاريخية تدعم حقوق ذوي الإعاقة الحركية وتعزز استقلاليتهم.

وأكد “الشرقاوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع لا يقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل يمثل أيضًا دعمًا للصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر."

سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية

وأضاف الشرقاوي: "ندعو الحكومة إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، والإسراع بإنشاء المراكز السبعة للتجميع والمواءمة، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية للجودة لضمان تقديم أجهزة تعويضية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتضع مصر كمركز إقليمي متميز في هذا المجال الحيوي."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء طبيب عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركه لوكوميد مصر، واللواء دكتور محمد متولي رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية ومدير عام الشركة.