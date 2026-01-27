أسهل استثمار .. أفضل الشهادات البنكية بعوائد تنافسية

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الشهادات البنكية التي توفرها البنوك بعوائد تنافسية، في إطار سعيها لجذب السيولة من السوق وتعزيز معدلات الادخار، بالتزامن مع اتجاه شريحة واسعة من المواطنين للبحث عن أوعية ادخارية آمنة توفر عائدا مستقرا على المدى المتوسط والطويل.

الشهادات البنكية

أعلى شهادات البنك الأهلي المصري 2026

يواصل البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري، عقب بدء استحقاق عدد من شهادات العائد المرتفع قصيرة الأجل.

وتسجل الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت 16% سنويا مع صرف شهري، بينما تقدم الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج عائدا شهريا يصل إلى 21% في السنة الأولى، و15.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة.

وفي حال اختيار صرف العائد سنويا، يرتفع العائد إلى 22% في السنة الأولى، ثم 17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.

شهادة ابن مصر بعائد متناقص

يطرح بنك مصر شهادة الادخار الثلاثية ابن مصر بعائد متناقص، تعد من بين الأعلى في السوق، مع إتاحة أكثر من خيار لدورية صرف العائد.

ويبلغ العائد الشهري على الشهادة 20.5% خلال السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.

كما يتيح البنك صرف العائد سنويا بعائد 22% في العام الأول، و17.5% في العام الثاني، و13.25% في العام الثالث، مع ثبات شروط الشهادة طوال مدة الثلاث سنوات، وتجديدها تلقائيا ما لم يطلب العميل غير ذلك.

الشهادات الثلاثية في البنوك الحكومية



يستمر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في طرح الشهادات الثلاثية البلاتينية بعائد ثابت يبلغ 16% سنويا يصرف شهريا، وتعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للمدخرين، خاصة في ظل انخفاض الحد الأدنى للشراء مقارنة بعدد من البنوك الخاصة.

شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي CIB



يوفر البنك التجاري الدولي CIB باقة من الشهادات الثلاثية بعوائد متفاوتة وفقا لقيمة الشهادة ودورية صرف العائد.

وتأتي شهادة بريميوم الثلاثية في مقدمة هذه الشهادات بعائد شهري يصل إلى 17.25%، مع حد أدنى مرتفع للشراء يبلغ 5 ملايين جنيه، إلى جانب شهادات أخرى بعوائد تتراوح بين 14.75% و16% سنويا، مع إتاحة صرف العائد يوميا أو شهريا.

عروض البنوك الخاصة والأجنبية

تطرح البنوك الخاصة والأجنبية بدورها شهادات ادخار بعوائد تنافسية، حيث يقدم بنك HSBC شهادة ثلاثية بعائد ثابت 16% سنويا يصرف شهريا، وبحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

وفي بنك الإسكندرية، تصل فائدة شهادة أليكس ستار بلس إلى 16.5% سنويا مع صرف شهري، وبحد أدنى يبدأ من ألف جنيه.

كما يوفر بنك QNB شهادات ثلاثية بعوائد تتراوح بين 15% و17.25% سنويا، بينما يطرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة إميرالد بعائد مرن يصل إلى 17% سنويا في حالة صرف العائد سنويا.

الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي الأعلى



ينفرد البنك العربي الأفريقي الدولي بطرح شهادة ادخار رباعية بعائد تراكمي يعد من الأعلى في السوق المصرفي، حيث يصل إجمالي العائد إلى 100% بنهاية مدة الشهادة.

ويحصل العميل على فائدة تراكمية تعادل قيمة أصل الشهادة بعد مرور 4 سنوات، فعند ربط شهادة بقيمة 100 ألف جنيه، يحصل العميل على 100 ألف جنيه كفوائد تصرف دفعة واحدة في نهاية المدة، ليصل إجمالي المبلغ إلى 200 ألف جنيه، ما يجعلها من أبرز الخيارات المناسبة للادخار طويل الأجل.