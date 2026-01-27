السيد البدوي: خطة منذ الثمانينيات لإسقاط دول المنطقة وبينها مصر

كشف السياسي البارز الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أنه هناك خطة منذ الثمانينيات لإسقاط دول المنطقة وبينها مصر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن لم يكن هناك شخص يمكنه إدارة مصر سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى اليوم وهي في بؤرة الصراع.

وأكد السياسي البارز الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أنه لم يكن ليرشح نفسه لرئاسة الوفد، لافتا إلى أنه أعلن ترشحه لرئاسة الوفد بعد ضغوطات أدبية واتهامات بخيانة الأمانة التي تسلمها من فؤاد باشا سراج الدين.

وأوضح أن الكتلة الصلبة والقوية في حزب الوفد لن تسمح بنجاح هاني سري الدين بسبب المجموعة المحيطة به، موضحا أن محمد عبد العليم داوود في برلمان 2010 كان يحارب الجماعات الممولين من أمريكا.

وشدد السياسي البارز الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، على أنه سيعيد الوفد لمكانته حال نجاحه رئيسًا، موضحًا أن الوفد هو الحزب الوحيد في مصر الذي مارس الحكم كما مارس المعارضة.

وأضاف أن أول حكومة ظل في الشرق الأوسط كانت وفدية وخرج منها محافظين ونائب رئيس وزراء و5 وزراء، موضحا أنه سيعيد اللجان النوعية وحكومة الظل.

وأكمل السياسي البارز الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أن أي وفدي تم فصله دون احترام اللائحة سيتم عودته فورًا، مضيفا أنه تواصل هاتفيا منذ أسبوع مع هاني سري الدين للتعاون بعد انتهاء الانتخابات.

وأردف أن حزب الوفد على مدار تاريخه يمارس المعارضة الوطنية ويمارس السياسة كرسالة، موضحا أنها من أشرف الرسالات بعد النبوة لأنها ترعى مصالح الناس وتحل مشاكلهم.

واختتم أن جريدة الوفد عريقة والبوابة تأسست في عهده وكانت رقم 2 في مصر بعد اليوم السابع وسوف ندشن قناة على اليوتيوب بخريطة برامجية تبث 8 ساعات على مدار اليوم وإنشاء منصة إلكترونية وهناك شريك جاهز وذلك للمساهمة مع الدولة في رفع الوعي.