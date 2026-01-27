قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السيد البدوي: خطة منذ الثمانينيات لإسقاط دول المنطقة وبينها مصر

السيد البدوي
السيد البدوي
عادل نصار

كشف السياسي البارز الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أنه هناك خطة منذ الثمانينيات لإسقاط دول المنطقة وبينها مصر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن لم يكن هناك شخص يمكنه إدارة مصر سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى اليوم وهي في بؤرة الصراع.

وأكد السياسي البارز الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أنه لم يكن ليرشح نفسه لرئاسة الوفد، لافتا إلى أنه أعلن ترشحه لرئاسة الوفد بعد ضغوطات أدبية واتهامات بخيانة الأمانة التي تسلمها من فؤاد باشا سراج الدين.

وأوضح أن الكتلة الصلبة والقوية في حزب الوفد لن تسمح بنجاح هاني سري الدين بسبب المجموعة المحيطة به، موضحا أن محمد عبد العليم داوود في برلمان 2010 كان يحارب الجماعات الممولين من أمريكا.

وشدد السياسي البارز الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، على أنه سيعيد الوفد لمكانته حال نجاحه رئيسًا، موضحًا أن الوفد هو الحزب الوحيد في مصر الذي مارس الحكم كما مارس المعارضة.

وأضاف أن أول حكومة ظل في الشرق الأوسط كانت وفدية وخرج منها محافظين ونائب رئيس وزراء و5 وزراء، موضحا أنه سيعيد اللجان النوعية وحكومة الظل.

وأكمل السياسي البارز الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أن أي وفدي تم فصله دون احترام اللائحة سيتم عودته فورًا، مضيفا أنه تواصل هاتفيا منذ أسبوع مع هاني سري الدين للتعاون بعد انتهاء الانتخابات.

وأردف أن حزب الوفد على مدار تاريخه يمارس المعارضة الوطنية ويمارس السياسة كرسالة، موضحا أنها من أشرف الرسالات بعد النبوة لأنها ترعى مصالح الناس وتحل مشاكلهم.

واختتم أن جريدة الوفد عريقة والبوابة تأسست في عهده وكانت رقم 2 في مصر بعد اليوم السابع وسوف ندشن قناة على اليوتيوب بخريطة برامجية تبث 8 ساعات على مدار اليوم وإنشاء منصة إلكترونية وهناك شريك جاهز وذلك للمساهمة مع الدولة في رفع الوعي.

السيد البدوي حزب الوفد انتخابات الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

متحف برشلونة

متحف برشلونة يتخطى حاجز المليون زائر في 2025 بزيادة لافتة

لايبزيج

لايبزيج يسقط في فخ التعادل أمام سانت باولي بالدوري الألماني

دوري مرتبط الطائرة

نتائج الجولة الثالثة لدوري المرتبط للكرة الطائرة

بالصور

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد