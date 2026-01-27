السيد البدوي يكشف سبب خوضه انتخابات الوفد

كشف الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، تفاصيل جديدة عن خوضه انتخابات حزب الوفد، مشيرا إلى أنه ترشح بعد اتصالات ورسائل من الوفديين وجد أنه لا يمكنه أن يعتذر عنها.

وتابع البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوفد كان غائبا عن الساحة طيلة 8 سنوات ماضية وكان يعتذر للشعب المصري عن تقصيرهم في حق المواطن والدولة.

ولفت إلى أن الحزب كان يستجدي المقاعد في البرلمان ويحصل على ما يمنح له فقط، موضحًا أن رئيس الحزب السبب في ذلك وكلما كان رئيس الحزب قويًا يحاط به الأقوياء.

وأردف أن بهاء الدين أو الشقة كرمه في منزله بعد انتهاء فترة رئاسته لدورتين متتاليتين وبعد ذلك فوجئ بأنه شطب عضويته من الحزب، قائلا: كانت هناك غيرة من شعبيتي والقبول الوفدي لي.