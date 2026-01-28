قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل "سانريكو" اليابانية
مدبولي: الحكومة تعمل على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنيين
ضاحي وعبد الغني أبرزهم.. 24 مرشحا يتنافسون على منصب نقيب عام المهندسين
رئيس الوزراء: إصلاح المؤسسات الحكومية التحدي الحقيقي أمامنا
مدبولي: الجولات التفقدية بالمستشفيات هدفها دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
وول ستريت عند مستويات قياسية وسط ترقب قرارات الفيدرالي وأرباح الشركات

وكالات

دفع متداولو "وول ستريت" الأسهم نحو مستويات قياسية جديدة، وسط تكهنات بأن أرباح الشركات القوية ستواصل دعم مكاسب الأسواق. وتراجع الدولار إلى مستوى يقترب من أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات، في حين حافظ الذهب على تداوله فوق 5 آلاف دولار للأونصة.

ولم يمنع تراجع ثقة المستهلكين مؤشر "إس آند بي 500" من تحقيق خامس مكاسبه اليومية على التوالي، مقترباً من مستوى 7 آلاف نقطة. وقدمت شركة "يونايتد بارسل سيرفيس" (يو بي إس) توقعات متفائلة، فيما صعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1% قبيل صدور نتائج الشركات العملاقة.

وفي المقابل، قادت شركة "يونايتد هيلث غروب" خسائر قطاع التأمين بعد توقعات مخيبة، ومع اقتراح الولايات المتحدة تثبيت المدفوعات لخطط "ميديكير" الخاصة العام المقبل.

وتراجع الدولار إلى ما يقرب من أدنى مستوياته منذ فبراير 2022، حيث عززت مؤشرات الدعم الأميركي للين الحجج حول تدخل منسق محتمل لخفض قيمة الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

بورش 911 توربو اس

بورش تطلق 911 توربو S موديل 2026 بأداء خارق وتقنيات مطورة

جنرال موتورز

تحقيق صادم في أعطال المحرك تطال 600 ألف سيارة شيفروليه وGMC

نظام التشغيل HyperOS 3،

هواتف شاومي لن تتلقى تحديث HyperOS 3 ..هل موبايلك منهم؟

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

