وول ستريت عند مستويات قياسية وسط ترقب قرارات الفيدرالي وأرباح الشركات

دفع متداولو "وول ستريت" الأسهم نحو مستويات قياسية جديدة، وسط تكهنات بأن أرباح الشركات القوية ستواصل دعم مكاسب الأسواق. وتراجع الدولار إلى مستوى يقترب من أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات، في حين حافظ الذهب على تداوله فوق 5 آلاف دولار للأونصة.

ولم يمنع تراجع ثقة المستهلكين مؤشر "إس آند بي 500" من تحقيق خامس مكاسبه اليومية على التوالي، مقترباً من مستوى 7 آلاف نقطة. وقدمت شركة "يونايتد بارسل سيرفيس" (يو بي إس) توقعات متفائلة، فيما صعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1% قبيل صدور نتائج الشركات العملاقة.

وفي المقابل، قادت شركة "يونايتد هيلث غروب" خسائر قطاع التأمين بعد توقعات مخيبة، ومع اقتراح الولايات المتحدة تثبيت المدفوعات لخطط "ميديكير" الخاصة العام المقبل.

وتراجع الدولار إلى ما يقرب من أدنى مستوياته منذ فبراير 2022، حيث عززت مؤشرات الدعم الأميركي للين الحجج حول تدخل منسق محتمل لخفض قيمة الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين.