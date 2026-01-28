سجل أول أهدافه وتوقعات بانضمامه للمنتخب.. ماذا قالوا عن تألق مروان عثمان مع الأهلي؟

بخطوات واثقة وملامح مهاجم لا يعرف التراجع ، بدأ مروان عثمان مهاجم الأهلي المعار من نادي سيراميكا كليوباترا في كتابة أول سطور حكايته بقميص الأهلي، بعدما أعلن عن نفسه بقوة في مواجهة وادي دجلة مسجلا هدفه الأول مع الأهلي، وسط إشادات فنية وإعلامية واسعة فتحت له أبواب الحديث عن مستقبل كبير ليس فقط داخل الأهلي بل مع منتخب مصر أيضًا.

مروان عثمان يضع بصمته الأولى مع الأهلي

واصل النادي الأهلي ، عروضه القوية في الدوري الممتاز بعدما حقق فوزا مهما على وادي دجلة ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة.

وشهدت المباراة تسجيل مروان عثمان الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 65 ، بعد كرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى عن طريق إمام عاشور قابلها عثمان بتسديدة رأسية قوية، استقرت داخل الشباك ليوقع على أول أهدافه بقميص الأهلي ويؤكد حضوره الهجومي اللافت.

توروب: هذا ليس الهدف الأخير

وعقب المباراة حرص المدير الفني للأهلي ييس توروب، على تهنئة مروان عثمان مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدراته حيث قال: " أهنئ مروان عثمان على تسجيله أول أهدافه مع الأهلي، وهذا لن يكون الهدف الأخير، أتمنى أن يسجل المزيد خلال الفترة المقبلة ونعمل باستمرار على تطوير مستواه الفني " .

منتخب مصر يراقب

وكشف الإعلامي جمال الغندور ، نقلا عن مصدر داخل منتخب مصر أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، يراقب أداء مروان عثمان منذ فترة تواجده مع سيراميكا كليوباترا ، ويعجب بتطوره الفني والبدني.

وأشار المصدر، إلى أن اللاعب بات مرشحا بقوة للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، في شهر مارس المقبل حال استمرار مشاركته مع الأهلي ، وتقديم الإضافة المطلوبة في ظل إعادة حسام حسن حساباته على مستوى مركز رأس الحربة، والمنافسة مع أسامة فيصل صلاح محسن ومروان حمدي.

إشادات إعلامية واسعة

ولم تتوقف الإشادات عند الجهاز الفني فقط ، حيث أشاد عدد من الإعلاميين بتألق مروان عثمان أبرزهم إبراهيم عبد الجواد الذي كتب عبر حسابه على " إكس " :" مروان عثمان مشروع مهاجم مصر في كأس العالم.. لسه قدامه شغل كتير لكن أداؤه مبشر جدا وحسام حسن مقتنع به " .

كما أثنى الإعلامي خالد بيومي، على مستواه مؤكدا: "مع مرور الوقت سيكون مروان عثمان إضافة قيمة للأهلي وللمنتخب بشرط امتلاكه شخصية قوية قادرة على تحمل الضغوط " .

من جانبها أكدت الإعلامية سهام صالح أن اللاعب يمتلك كل المقومات التي تؤهله ليكون مهاجم منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى تحركاته الذكية وإزعاجه المستمر لدفاع وادي دجلة.

مروان عثمان: ارتداء قميص الأهلي مسئولية

وعبر مروان عثمان عن سعادته الكبيرة بتسجيل أول أهدافه مع الأهلي قائلا : " الحمد لله على تسجيل أول هدف لي بقميص الأهلي وأشكر زملائي على الدعم ارتداء هذا القميص مسئولية كبيرة وأسعى لأن أكون على قدرها " .

وأضاف أن ثقة الجهاز الفني ودعم اللاعبين ساعداه على الانسجام السريع مؤكدًا أن جماهير الأهلي تمثل دافعًا أساسيًا لتقديم الأفضل وأن الفريق يسعى بقوة لتحقيق الانتصارات في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.