تنفيذي البحيرة يوافق على 5 مخططات تفصيلية لقرى ومناطق بـ 4 مراكز

وافق المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على 5 خرائط مخططات تفصيلية بنطاق 4 مراكز بالمحافظة.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة على المخططات التفصيلية التالية:-

- المخطط التفصيلي لقرية حرارة التابعة للوحدة المحلية لقرية حرارة بمركز حوش عيسى

- المخطط التفصيلي لتحديث واستكمال غرب شارع الجمهورية بحوش عيسى.

- المخطط التفصيلي لقرية أبو منجوج التابعة للوحدة المحلية لقرية الربدان بمركز شبراخيت.

- المخطط التفصيلي لقرية نظارة المنشية التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بمركز الرحمانية.

- تعديل المخطط التفصيلي لمناطق الامتداد العمراني (1-1)، (1-2) بمركز ايتاي البارود.