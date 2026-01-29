قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
رمضان السيد: إمام عاشور أفضل لاعب في إفريقيا والوطن العربي
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يفوز على جلطة سراي ويحسم التأهل بدوري الأبطال
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 29 يناير: التزم بوعودك

حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 29 يناير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 29 يناير 2026

خصص وقتًا للجلوس بهدوء، ورتب أولوياتك، وتصرف بشجاعة مدروسة، خطة مركزة وصبر ثابت سيحولان الطاقة الهائلة إلى تقدم، وصداقات أعمق، ورسوخ شخصي واستقرار أكبر.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

تحمّل مسؤولية مشروع واحد سيُظهر تفانيك، حافظ على ثباتك، والتزم بوعودك، واقبل المساعدة عندما تُسهّل عليك المهام. وازن بين العمل وأخذ فترات راحة قصيرة يوميًا…

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 اعتني بجسمك وحالتك المزاجية بخطوات بسيطة اليوم. ابدأ بتمارين تمدد لطيفة وتنفس عميق لتنشيط جسمك تناول وجبات نباتية منتظمة وتجنب الوجبات الخفيفة الدسمة في وقت متأخر من الليل. .

برج العقرب عاطفيا 

شارك قصة شخصية لبناء الثقة وتكوين علاقة حقيقية، أما بالنسبة للأزواج، فخططوا لجلسة حوار هادئة لوضع أهداف مشتركة وتعزيز الاحترام المتبادل والتقارب، أظهروا التقدير واحتفلوا بلحظات الاهتمام الصغيرة..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنبي الاستثمارات غير المدروسة في الأعمال التجارية ذات المخاطر العالية. ستتلقين دعمًا ماليًا من زوجكِ، مما سيساعدكِ في التعامل مع بعض الأمور المهمة في النصف الثاني من اليوم. 

برج العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج العقرب العقرب اليوم

