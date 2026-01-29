برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 29 يناير: التزم بوعودك

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 29 يناير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 29 يناير 2026

خصص وقتًا للجلوس بهدوء، ورتب أولوياتك، وتصرف بشجاعة مدروسة، خطة مركزة وصبر ثابت سيحولان الطاقة الهائلة إلى تقدم، وصداقات أعمق، ورسوخ شخصي واستقرار أكبر.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

تحمّل مسؤولية مشروع واحد سيُظهر تفانيك، حافظ على ثباتك، والتزم بوعودك، واقبل المساعدة عندما تُسهّل عليك المهام. وازن بين العمل وأخذ فترات راحة قصيرة يوميًا…

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

اعتني بجسمك وحالتك المزاجية بخطوات بسيطة اليوم. ابدأ بتمارين تمدد لطيفة وتنفس عميق لتنشيط جسمك تناول وجبات نباتية منتظمة وتجنب الوجبات الخفيفة الدسمة في وقت متأخر من الليل. .

برج العقرب عاطفيا

شارك قصة شخصية لبناء الثقة وتكوين علاقة حقيقية، أما بالنسبة للأزواج، فخططوا لجلسة حوار هادئة لوضع أهداف مشتركة وتعزيز الاحترام المتبادل والتقارب، أظهروا التقدير واحتفلوا بلحظات الاهتمام الصغيرة..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنبي الاستثمارات غير المدروسة في الأعمال التجارية ذات المخاطر العالية. ستتلقين دعمًا ماليًا من زوجكِ، مما سيساعدكِ في التعامل مع بعض الأمور المهمة في النصف الثاني من اليوم.