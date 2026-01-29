شاهد| لصوص يسرقون 8 سيارات رياضية فاخرة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير إسرائيلي: تهديد غير مرئي من البحر يضع تل أبيب أمام خطر غير مسبوق
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
حكم صيام يوم الشك.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
مقـ.تل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية
سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الخميس
التعليم تسمح بإستخدام “سماعات الأذن” بلجان امتحانات الثانوية العامة ..لهؤلاء الطلاب فقط
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في التعدي على الآثار المصرية
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة
افصل الكهرباء 15 دقيقة .. واذهب للشركة في هذه الحالة
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
تكنولوجيا وسيارات

إبراهيم القادري

عرض كاميرات المراقبة عملية اقتحام جريئة نفذتها عصابة منظمة استهدفت وكالة تأجير سيارات فاخرة في كندا، وأسفرت عملية السطو عن سرقة 8 سيارات رياضية تقدر قيمتها بنحو 2 مليون دولار كندي خلال دقائق معدودة.

لصوص يسرقون 8 سيارات رياضية فاخرة

قائمة السيارات المسروقة

ضمت قائمة السيارات المسروقة سيارات كثيرة من ضمنها، بورش 911 GT3، وبورش 911 كاريرا، وسيارتين BMW M4 ، و 3 سيارات مرسيدس من بينها سيارتان S580، بالإضافة إلى سيارة فيراري  .

ما رصدته كاميرات المراقبة

أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أن هناك 8 لصوص مقنعين حطموا الواجهة الزجاجية للمعرض واقتحموا وكالة Lockwood Leasing عند الساعة 3:35 فجرًا يوم 11 يناير من عام 2026 .

وكان اللصوص يرتدون ملابس سوداء كاملة، شملت سترات بقبعات وأقنعة تغطي الوجوه بالكامل، في محاولة لإخفاء هوياتهم عن كاميرات المراقبة، وتحرك اللصوص بسرعة مباشرة نحو المكان الذي تحفظ فيه مفاتيح السيارات، في عملية بدت مخططًا لها بعناية عالية.

لصوص يسرقون 8 سيارات رياضية فاخرة

ورغم أن الموقع كان مزود بكاميرات مراقبة وثقت السرقة بالكامل، إلا أنه لم يكن يحتوي على نظام إنذار لتنبيه السلطات وقت الاقتحام، كما لم تكن أي من السيارات المسروقة تحمل لوحات ترخيص، ولم يكتشف الحادث إلا بعد ساعات، عندما لاحظ أحد الجيران أن باب المرآب مفتوح بالكامل، ولم يتم تسجيل أي إصابات، إلا أن صالة العرض تركت شبه خالية من السيارات.

العثور على السيارات والقبض على مشتبه بهما

أفادت الشركة بأنه تم العثور على سيارات مرسيدس-بنز وسيارة BMW M4 وسيارة بورش، بالإضافة إلى سيارة فيراري متروكة وغير مأهولة في منطقة تورونتو الكبرى، وتم لاحقًا تتبع سيارة بورش الثانية وإلقاء القبض على رجلين يبلغان 24 عامًا على صلة بالسرقة، وتم توجيه التهم لهما، ولا تزال الشرطة تبحث عن ثلاث سيارات لم يتم العثور عليها حتى الآن 

