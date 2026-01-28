قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أحمد موسى يتحدث عن خطط الإخوان للسيطرة على البلاد خلال 2011
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد محسوب ورسائل نارية.. خبير إستراتيجي يكشف ملامح الضغط الأمريكي المتصاعد على إيران

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

كشف اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن السياسة الأمريكية تجاه إيران تتحرك وفق مسارين متوازيين، يجمعان بين التصعيد العسكري المكثف والضغط السياسي المنظم، في إطار استراتيجية تهدف إلى إجبار طهران على الانصياع للمطالب الأمريكية.

انتشار حاملتي طائرات أمريكيتين

وأوضح ربيع أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حشدًا عسكريًا أمريكيًا غير مسبوق، يتجسد في انتشار حاملتي طائرات أمريكيتين، تضم كل منهما ما يقرب من 80 طائرة مقاتلة، في رسالة واضحة تعكس الجدية والاستعداد الكامل لكافة السيناريوهات المحتملة.

تحركات عسكرية مدروسة

 وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن القوات الأمريكية تواصل إعادة تمركز عدد من طائراتها المقاتلة داخل قواعدها العسكرية المنتشرة في أوروبا، ضمن خطة إعادة انتشار تهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية.

خطة مدروسة بعناية

وأكد مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية أن هذه التحركات لا تأتي بصورة عشوائية، بل تندرج ضمن خطة مدروسة بعناية، تستهدف ممارسة ضغوط شاملة على إيران، سواء عبر التهديد العسكري المباشر أو من خلال أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي.

تنفيذ الشروط الأمريكية المطروحة

وأشار ربيع إلى أن واشنطن تسعى من خلال هذا التصعيد إلى دفع طهران لتنفيذ الشروط الأمريكية المطروحة، محذرًا من أن البديل المطروح على الطاولة يتمثل في توجيه ضربة عسكرية محتملة حال استمرار الرفض الإيراني، وهو ما يرفع منسوب التوتر في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة.

خلافات جوهرية وشروط مرفوضة 

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء وائل ربيع أن إيران ترفض بشكل قاطع الشروط التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أنها تمس السيادة الوطنية ولا يمكن القبول بها كأساس لأي مفاوضات.

وبيّن أن واشنطن تطالب طهران بتسليم كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب، ووقف جميع أنشطة التخصيب النووي، وهي مطالب ترى فيها إيران شروطًا تعجيزية ومسبقة، تعرقل أي مسار تفاوضي محتمل، وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

إيران الحرب النووية إيران وأمريكا الولايات المتحده الامريكيه النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

ترشيحاتنا

دوللى شاهين

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

التثدي

تثدي الرجال ولخبطة الدورة ومشاكل الهضم.. أشهر العلامات الصامتة لمرض خطير جدا

فوائد شرب الماء بالليمون

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

بالصور

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

دوللى شاهين
دوللى شاهين
دوللى شاهين

تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد