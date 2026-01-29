قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير إسرائيلي: تهديد غير مرئي من البحر يضع تل أبيب أمام خطر غير مسبوق
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
حكم صيام يوم الشك.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
مقـ.تل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية
سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الخميس
التعليم تسمح بإستخدام “سماعات الأذن” بلجان امتحانات الثانوية العامة ..لهؤلاء الطلاب فقط
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في التعدي على الآثار المصرية
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة
افصل الكهرباء 15 دقيقة .. واذهب للشركة في هذه الحالة
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا| واتساب يفعل وضعا خفيا للحماية القصوى من الهاكرز.. الهند تدرس منع الأطفال من السوشيال ميديا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

وضع الإغلاق الصامت.. واتساب يفعل وضعا خفيا للحماية القصوى
 

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، عن إطلاق ميزة أمنية جديدة تحمل اسم إعدادات الحساب الصارمة Strict Account Settings، تهدف إلى تعزيز الحماية من الهجمات السيبرانية المتقدمة، خصوصا للمستخدمين الأكثر عرضة للاستهداف، مثل الصحفيين والشخصيات العامة.


تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
 

في خطوة غير متوقعة؛ أطلقت شركة آبل، بهدوء تحديث iOS 12.5.8 وiPadOS 12.5.8 لعدد من أجهزتها القديمة، من بينها iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، إلى جانب الجيل الأول من iPad Air وiPad mini 2 وmini 3، وكذلك iPod touch من الجيل السادس.


خصوصية بلا حدود.. سامسونج تكشف سلاحها الجديد
 

أعلنت شركة سامسونج، عن تطوير طبقة خصوصية جديدة لهواتف Galaxy الذكية تهدف إلى تقليل خطر ما يعرف بـ"التجسس من الكتف" في الأماكن العامة. 

ليس مختبرا ولا برنامجا عاديا.. OpenAI تطلق منصة Prism المخصصة للعلماء

 

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق برنامج جديد للعمل العلمي يحمل اسم Prism، وهو متاح مجانا لجميع مستخدمي ChatGPT، ويستهدف دعم الباحثين في إعداد الأوراق العلمية وتسريع العمل البحثي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

لا يوفر اتصالات آمنة.. إيلون ماسك ودوروف يشعلان هجوما على واتساب

دخل إيلون ماسك، مالك منصة “إكس” (تويتر سابقا)، على خط الجدل المتصاعد حول أمان تطبيق واتساب، بعدما أيد تقييما قدمه مؤسس “تيليجرام” بافيل دوروف، يشكك فيه بسلامة الاتصالات عبر تطبيق المراسلة التابع لشركة “ميتا”، وذلك في أعقاب دعوى قضائية دولية جديدة.

سيري تتحول.. آبل تخطو خطوة نحو مساعد ذكي شبيه ChatGPT

 

ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مارك جورمان من “بلومبرج”، أن التحديث المرتقب لمساعد آبل الذكي سيري Siri قد يحوله إلى روبوت محادثة يشبه ChatGPT.


كاميرا ذكية بلا حدود .. شاومي تعيد تعريف الأمن المنزلي

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن إطلاق كاميرا الأمن المنزلي الجديدة Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G، التي تقدم مجموعة من الميزات المتقدمة لتأمين المنازل بسهولة ومرونة غير مسبوقة.


ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك

 

أصبح ChatGPT والذكاء الاصطناعي بشكل عام جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومن المتوقع أن يبقى كذلك في المستقبل المنظور.


نحو حظر القاصرين مثل أستراليا.. الهند تدرس منع الأطفال من السوشيال ميديا

تخطط الهند لفرض قيود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي مشابهة لتلك التي اعتمدتها أستراليا، مع تصاعد عالمي للضوابط والتنظيمات الرقمية.

