القبض على أطراف مشاجرة مسلحة بالخانكة بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بدائرة مركز شرطة الخانكة.

بلاغا بالواقعة

وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بتاريخ 25 الجاري بين طرفين، أحدهما مالك محل تجاري، والآخر شقيقان وسمسار، وجميعهم من ذوي المعلومات الجنائية. وأوضحت التحريات أن سبب الواقعة خلافات سابقة حول الجيرة، تطورت إلى إحداث تلفيات بالمحل وإطلاق عيار ناري في الهواء دون إصابات.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم فرد محلي وعصي خشبية وكمية من مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق