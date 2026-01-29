درة تروج لشخصيتها في مسلسل علي كلاي المعلمه ميادة الدينارى

روجت النجمة درة، لشخصية فى مسلسلها الجديد «على كلاي»، من بطولتها أمام الفنان أحمد العوضى، والذى من المقرر أن تجسد من خلاله شخصية المعلمة ميادة الدينارى

ونشرت درة صورة عبر «إنستجرام» وكتب:«المعلمة ميادة الدينارى، ميادة على كلاى رمضان2026».





وكانت النجمة درة خطفـت الأضواء بعد طرح البرومو التشويقى لمسلسل «على كلاي»، والذى تشارك فى بطولته بجانب الفنان أحمد العوضى، بعدما أطلت بشخصية «ميادة الديناري».

ومع طرح البرومو تصدرت درة نسب المشاهدة والتفاعل محققة أرقامًا لافتة، إذ كشفت مبكرًا لقطات البرومو طبيعة العلاقة المعقدة بين ميادة الدينارى والبطل على كلاى الذى يجسده النجم أحمد العوضى، مؤكدة أن الشخصية النسائية ليست مجرد شريك فى الحكاية، بل العقل المدبر والقوة الخفية التى صنعت النفوذ والهيبة.

وفى إطار الترويج للعمل، نشرت قناة ON البوستر الرسمى لشخصية درة فى مسلسل «على كلاي»، لتتصدر واجهة الدعاية لدراما رمضان المقبلة، فى إشارة واضحة لثقل الشخصية ومحوريتها داخل الأحداث.

يُعد مسلسل «على كلاي» من أكثر الأعمال المنتظرة، ويعتمد على إيقاع تشويقى وصدامات درامية مكثفة، مع شخصيات مرسومة بعناية، توحى بمواجهة مختلفة وموسم يحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

ثنائية درامية مشتعلة بين درة وأحمد العوضي

يرتكز العمل على ثنائية درامية قوية تجمع درة بالنجم أحمد العوضى، ضمن سياق إنسانى مشوق يقوم على التصاعد النفسى والصراعات المتشابكة بين الطموح، السلطة، والعلاقات الاجتماعية، ما يجعله من أبرز رهانات رمضان.

قصة ملاكم تتجاوز الحلبة إلى صراعات الحياة

وتدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار درامى من 30 حلقة، حول ملاكم قوى يشق طريقه داخل عالم الحلبة، قبل أن تتجاوز معاركه حدود الرياضة، لتتحول إلى صدامات قاسية مع الواقع والعمل والعلاقات، فى مزيج يجمع بين الأكشن والبعد الإنسانى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى ودرة نخبة من النجوم، أبرزهم: محمود البزاوى، انتصار، عصام السقا، يارا السكرى، محمد ثروت، ريم سامى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.