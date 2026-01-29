قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

درة تروج لشخصيتها في مسلسل علي كلاي المعلمه ميادة الدينارى

درة
درة
يمنى عبد الظاهر

روجت النجمة درة، لشخصية فى مسلسلها الجديد «على كلاي»، من بطولتها أمام الفنان أحمد العوضى، والذى من المقرر أن تجسد من خلاله شخصية المعلمة ميادة الدينارى

ونشرت درة صورة عبر «إنستجرام» وكتب:«المعلمة ميادة الدينارى، ميادة على كلاى رمضان2026».



وكانت النجمة درة خطفـت الأضواء بعد طرح البرومو التشويقى لمسلسل «على كلاي»، والذى تشارك فى بطولته بجانب الفنان أحمد العوضى، بعدما أطلت بشخصية «ميادة الديناري».

ومع طرح البرومو تصدرت درة نسب المشاهدة والتفاعل محققة أرقامًا لافتة، إذ كشفت مبكرًا لقطات البرومو طبيعة العلاقة المعقدة بين ميادة الدينارى والبطل على كلاى الذى يجسده النجم أحمد العوضى، مؤكدة أن الشخصية النسائية ليست مجرد شريك فى الحكاية، بل العقل المدبر والقوة الخفية التى صنعت النفوذ والهيبة.

وفى إطار الترويج للعمل، نشرت قناة ON البوستر الرسمى لشخصية درة فى مسلسل «على كلاي»، لتتصدر واجهة الدعاية لدراما رمضان المقبلة، فى إشارة واضحة لثقل الشخصية ومحوريتها داخل الأحداث.

يُعد مسلسل «على كلاي» من أكثر الأعمال المنتظرة، ويعتمد على إيقاع تشويقى وصدامات درامية مكثفة، مع شخصيات مرسومة بعناية، توحى بمواجهة مختلفة وموسم يحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

ثنائية درامية مشتعلة بين درة وأحمد العوضي

يرتكز العمل على ثنائية درامية قوية تجمع درة بالنجم أحمد العوضى، ضمن سياق إنسانى مشوق يقوم على التصاعد النفسى والصراعات المتشابكة بين الطموح، السلطة، والعلاقات الاجتماعية، ما يجعله من أبرز رهانات رمضان.

قصة ملاكم تتجاوز الحلبة إلى صراعات الحياة

وتدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار درامى من 30 حلقة، حول ملاكم قوى يشق طريقه داخل عالم الحلبة، قبل أن تتجاوز معاركه حدود الرياضة، لتتحول إلى صدامات قاسية مع الواقع والعمل والعلاقات، فى مزيج يجمع بين الأكشن والبعد الإنسانى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى ودرة نخبة من النجوم، أبرزهم: محمود البزاوى، انتصار، عصام السقا، يارا السكرى، محمد ثروت، ريم سامى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

النجمة درة الفنان أحمد العوضى على كلاي ميادة الدينارى محمود البزاوى انتصار عصام السقا يارا السكرى

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بـأسيوط برقم الجلوس

تعليم الشرقية

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز

الجيش الفنزويلي يعلن ولاءه للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز

الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده لن تشكل تهديدًا للدول الأخرى مهما بلغ حجم نموها

الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده لن تشكل تهديدًا للدول الأخرى مهما بلغ حجم نموها

اليابان تسجل رقمًا قياسيًا في حالات انتحار الأطفال خلال عام 2025

اليابان تسجل رقمًا قياسيًا في حالات انتحار الأطفال خلال عام 2025

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

