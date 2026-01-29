الأنبا باسيليوس يترأس افتتاح مؤتمر الشباب الإيبارشي بسمالوط

تحت شعار "بالحقيقة نؤمن"، افتتح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الشباب الإيبارشيّ، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

تُقام فعاليات المؤتمر في الفترة من التاسع والعشرين من يناير الجاري، وحتى الأول من فبراير الجاري، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وترأس الأب المطران صلاة القداس الإلهي الافتتاحي للمؤتمر، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "بمن أؤمن؟".

وعقب ذلك، التقى راعي الإيبارشيّة شباب وشابات المؤتمر، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية الاستفادة من جميع فقرات المؤتمر، لتحقيق الأهداف المرجوة، كما استمع الأنبا باسيليوس إلى جميع آرائهم، ومقترحاتهم، ومتطلباتهم.