العوضي يعلق علي تصريحات بسمة وهبة

علق الفنان أحمد العوضي، على رسالة الدعم التي وجهتها له الإعلامية بسمة وهبة بشأن مسلسله الجديد «علي كلاي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026

وكتب أحمد العوضي عبر موقع «إنستجرام»: «أختي الغالية عليّا والإعلامية الكبيرة بسمة وهبة، ألف شكر ليكي، وأوعدك بمسلسل يليق بكل الأسر المصرية».

وكانت وجهت بسمة وهبة رسالة لـ احمد العوضي عبر انستجرام، وعلقت قائلة: "احمد العوضي الكل مرتقب مسلسلك مثل ارتقاب الحرب ...متأكده انك حتنتصر وتنجح وتكسر الدنيا كالعاده ..صديقتك وأختك اللي تنبأتلك من اول مسلسل وقالت لك انت حتبقي نجم كبير لأنك موهوب وتمتلك كل أدوات النجاح ....بتتمنالك النجاح كالعاده وموفق بإذن الله".