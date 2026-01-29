الاتحاد الأوروبي: نتوقع إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن هناك توقعات بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في المستقبل القريب.

وتابعت: أتوقع أن تظل القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران حتى بعد إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنه من المتوقع أن تظل القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران في إطار محاولة لتجنب التصعيد الكامل.

فرض عقوبات على الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف ضد المتظاهرين في إيران

وأضافت المسؤولة أنه سيتم فرض عقوبات على الأفراد الذين ارتكبوا أعمال عنف ضد المتظاهرين في إيران، في خطوة لدعم حقوق الإنسان وتعزيز الضغط على الحكومة الإيرانية.