أخبار العالم

الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده لن تشكل تهديدًا للدول الأخرى مهما بلغ حجم نموها

أ ش أ

 أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج"، اليوم الخميس، أن بلاده لن تشكل تهديدًا للدول الأخرى مهما بلغ حجم نموها وتطورها.

وقال "شي" - خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بكين، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الصين ملتزمة بالتنمية السلمية .. مشيرًا إلى أن الصين لم تبدأ حربا قط، ولم تحتل شبرًا واحدًا من أراضي أي دولة أخرى.

ودعا الرئيس الصيني، إلى عمل بلاده وبريطانيا معًا، بوصفهما داعمتين للتعددية والتجارة الحرة، على الدعوة إلى التعددية الحقيقية وممارستها .. مشيرًا إلى أن القانون الدولي لا يكون فعالا إلا بالتزام جميع الدول به.

كما أكد "شي" ضرورة أن تضطلع الدول الكبرى بالأخص بدور ريادي، وإلا فإن العالم سيواجه خطر الانزلاق إلى قانون الغاب.

وحث الرئيس الصيني على توسيع الآفاق للتعاون متبادل المنفعة مع بريطانيا في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمالية وصناعة الخدمات، مشيرا إلى أن جوهر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وبريطانيا هو المنفعة المتبادلة ونتائج الفوز المشترك.

ودعا "شي" الجانبين إلى إجراء بحوث مشتركة وتحويل صناعي في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الأحياء والطاقة الجديدة والتكنولوجيات منخفضة الكربون من بين مجالات أخرى، لتحقيق التنمية والازدهار المشتركين.

ولفت الرئيس الصيني إلى أن الصين مستعدة للنظر بجدية في منح إعفاء أحادي الجانب من التأشيرة للمواطنين البريطانيين.

وقال شي: "ينبغي على كلا الجانبين تعزيز التبادلات الشعبية والثقافية، وتسهيل السفر بشكل أكبر".

