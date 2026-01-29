قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

قائد عسكري بالأردن يؤكد أستمرار دعم المملكة للجيش اللبناني بالعتاد والتدريب

محمود نوفل


إستقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون قائد الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، الذي أكّد له استمرار الأردن، بتوجيه من الملك عبدالله الثاني، في دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتدريب، لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه، وذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والأردن.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الجيش اللبناني أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بحث مع قائد قوة المهام المشتركة في القيادة الوسطى الأمريكية آخر التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة، وذلك في إطار الاتصالات المستمرة المتعلقة بالأوضاع الإقليمية.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة إسرائيلية استهدفت ، سيارة مدنية في منطقة النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخصين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة أسفرت عن استشهاد كل من سامر علاء حطيط (22 عامًا) لبناني الجنسية، وأحمد عبد النبي رمضان (22 عامًا) مصري الجنسية ومن مواليد لبنان، بعد أن استهدفت الطائرة الإسرائيلية السيارة بثلاثة صواريخ موجهة على طريق دوحة كفررمان باتجاه كفرتبنيت، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وأضافت الوكالة أن الضحيتين فارقا الحياة متأثرين بجراحهما البليغة.

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مرتفعات الجبور جنوب لبنان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، في تصعيد جديد يشهده الجنوب اللبناني.

لبنان الجيش اللبناني جوزاف عون الأردن الجيش الأردني

