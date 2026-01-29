قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بين قمرة القيادة وبرج المراقبة لغة لتأمين الرحلات.. ورشة عمل تجمل المراقبين وطياري "إير كايرو"

ضباط المراقبة الجوية وطياري إيركايرو
ضباط المراقبة الجوية وطياري إيركايرو
نورهان خفاجي

في خطوة استراتيجية لتعزيز التناغم بين أهم طرفين في منظومة سلامة الطيران، أقام نادي ضباط المراقبة الجوية المصري ورشة عمل تخصصية بعنوان "ATC Working Positions Awareness" لطياري شركة إير كايرو (Air Cairo) التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

تعد هذه الورشة فرصة نادرة لتقريب وجهات النظر بين المراقب الجوي والطيار؛ فالعلاقة بينهما تتجاوز مجرد تبادل التعليمات عبر أجهزة اللاسلكي، ولكن علاقة متصلة بهدف تأمين وصول الرحلة.

تهدف الفعالية التي نظمها نادي ضباط المراقبة الجوية برئاسة الكابتن محمد عبدالمنعم رئيس النادي، إلى جعل الطيار يرى بعينيه ما يحدث خلف الشاشات الرادارية، ليفهم الضغوط والمسؤوليات التي يتحملها المراقب الجوي عند إعطاء أوامر الإقلاع، الهبوط، أو تغيير المسارات لتفادي التعارضات الجوية.

حيث شملت ورشة العمل برنامجاً مكثفاً بدأ بتعريف الطيارين بطبيعة العمل داخل مواقع التشغيل المختلفة، تلاها زيارات ميدانية شملت: برج مراقبة مطار القاهرة لمتابعة إدارة حركة الطائرات على الأرض وفي محيط المطار، ووحدة الاقتراب الراداري، حيث يتم ترتيب الطائرات القادمة وتوجيهها نحو الممرات.

أيضا زيارة مركز الملاحة الجوية (Area Control) المسؤول عن إدارة الرحلات العابرة للمجال الجوي المصري بالكامل.

ساد الورشة جو من الود والشفافية، حيث طرح الطيارون والمراقبون العديد من الأسئلة الفنية والملاحظات التي تواجههم أثناء فترات الذروة.

وتركزت النقاشات على تحسين لغة التواصل عبر اللاسلكي لتقليل سوء الفهم، وأيضا إيجاد حلول عملية للمشاكل التقنية والتشغيلية المفاجئة، إضافة إلى الاتفاق على تطوير بروتوكولات التعاون في حالات الطوارئ لضمان أعلى مستويات السلامة.

شهدت الورشة حضوراً مميزاً من قيادات قطاع الطيران، وعلى رأسهم، الكابتن إهاب محيي – رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، الكابتن محمد عبد المنعم – رئيس مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، الكابتن أسامة عطا – رئيس قطاع المراقبة الجوية، وعدد من أعضاء نادي ضباط المراقبة الجوية وعدد من طياري إيركايرو.

المراقبة الجوية المراقبين الجويين ورشة عمل طيران ايركايرو

