محافظات

محافظ بني سويف يناقش جهود رؤساء المدن في ملفات النظافة ومواجهة التعديات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جهود رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في ملفات النظافة العامة، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأداء التنفيذي وتحقيق الانضباط بالشارع والارتقاء بالمظهر الحضاري.
 

وشدّد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع التراكمات من الشوارع الرئيسية والفرعية والقرى، مع الالتزام بنقل المخلفات إلى مصانع التدوير المعتمدة، بما يسهم في تحسين البيئة الصحية للمواطنين.
 

وأكد محافظ بني سويف أهمية الاستمرار في تنفيذ حملات الموجة 28 لإزالة التعديات بكل حزم، والتصدي الفوري لمخالفات البناء في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وعدم التهاون في الحفاظ على حقوق الدولة.
 

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتعزيز التواصل المباشر معهم، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق، ورفع الإشغالات، وصيانة كشافات الإنارة لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.


وفي هذا الإطار، ناقش محافظبني سويف مع العميد أحمد علاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جهود المركز في ملفات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والقرى، وصيانة كشافات الإنارة، إلى جانب متابعة أعمال المركز التكنولوجي، وتنفيذ إزالات لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 28، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

كما ناقش المحافظ مع  أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا مستجدات تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الفوري لمخالفات البناء، وجهود الرقابة على الأسواق وضبط السلع مجهولة المصدر، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة وتمهيد الطرق وصيانة كشافات الإنارة.
 

وناقش محافظ بني سويف مع  علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى نتائج الحملات اليومية لرفع المخلفات من الشوارع والميادين والقرى، ومتابعة أعمال الصرف الصحي، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، مع التأكيد على الالتزام بخطط الترشيد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش المحافظ مع  مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن جهود الاستجابة لشكاوى المواطنين، وملفات الكهرباء والتصالح في مخالفات البناء وإشغالات الطرق، إلى جانب تنفيذ حملات النظافة والتجميل، وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بما يحقق الانضباط بالشارع ويحسن جودة الحياة للمواطنين.
 

وفي ذات الإطار، ناقش محافظ بني سويف مع الأستاذ شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر جهود حملات النظافة الموسعة ورفع التراكمات من المدينة والقرى، ومتابعة ملفات التصالح، إلى جانب سير العمل بمشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
واختتم المحافظ بمناقشة جهود  محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف في رفع كفاءة الشوارع والميادين، ورد الشيء لأصله عقب تنفيذ الأعمال، وتنفيذ حملات رفع المخلفات والإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، فضلًا عن متابعة أعمال الحدائق والتجميل وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.
 

وأكد محافظ بني سويف استمرار المتابعة اليومية للأداء التنفيذي، مشددًا على أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.

