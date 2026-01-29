مصرع مسن صدمته سيارة نقل في سمالوط

لقي مسن مصرعه، صدمته سيارة نقل بمدخل مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة مسن يدعي محمد. ي. ن 66 سنه ويقيم بمركز ديروط بأسيوط، وذلك عقب اصطدام سياره به اثناء عبور الطريق ، أودى لوفاته على الفور ولفظ انفاسه الأخيرة.

وعلى الفور، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وقررت النيابة العامة ندب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو نزيف بالمخ اثر اصطدام الراس بجسم صلب، والذي أدى إلى توقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتم التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.