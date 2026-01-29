قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بدل العرض الخاص .. عصام عمر: تبرعنا بحلبة ملاكمة لمركز شباب صفط اللبن

عصام عمر يتبرع بحلبة ملاكمة لمركز شباب
عصام عمر يتبرع بحلبة ملاكمة لمركز شباب

كتب الفنان عصام عمر، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف من خلاله التبرع بحلبة مصارعة لمركز شباب صفط اللبن. 

وكتب عصام عمر، عبر فيسبوك: "قبل ما نبدأ حلقات المسلسل كنا متعودين نعمل عرض خاص ونعزم الناس تيجي تتفرج على أول حلقة كأنه فيلم، بس المرة دي مكنتش حابب أعمل كده لأني عمري ما عملت عرض خاص لمسلسل من اللي عملتهم".

وتابع، عصام عمر: "جاتلنا فكرة إن بفلوس العرض الخاص نعمل حاجة تنفع أكتر الشباب في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه والنهاردة الصبح ربنا كرمنا وعملنا ده مع صديقي وشريكي واللي الفكرة بدأت من عنده المنتج طارق نصر".

وأضاف، عصام عمر: "شكرا لـ يانجو بلاي اللي متأخروش علينا في إننا نعمل حاجة تنفع الناس أكتر وأكتر.. أقدم لكم مركز شباب صفط اللبن (بطل العالم)".

مسلسل بطل العالم

تمكن مسلسل بطل العالم، من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه علي منصة يانجو بلاي. 

واحتل مسلسل بطل العالم المركز الاول، ليتفوق علي مسلسل" قسمة العدل". 

المسلسل من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، وفتحي عبدالوهاب، ومن إنتاج طارق نصر وشركة ذا بلانت ستوديوز، إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف هاني سرحان، تدور أحداث مسلسل «بطل العالم» حول ملاكم سابق يُجبر على الاعتزال في ذروة نجاحه، ليجد نفسه فجأة خارج الحلبة وخارج دائرة الضوء. بعد فقدان المجد والشهرة، يحاول إعادة بناء حياته من الصفر، ويعمل كحارس شخصي في وظيفة بعيدة تمامًا عن ماضيه.

تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتورط في مساعدة دنيا على استرداد ميراثها، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع شخصية نافذة وخطيرة.

مسلسل بطل العالم عصام عمر الفنان عصام عمر

