بورتو يفوز على رينجرز 3-1 ويتأهل لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي

حقق فريق بورتو البرتغالي الفوز على فريق جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، بنتيجة 3-1 لبورتو، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على ملعب الدراجاو، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل أهداف بورتو كل من رودريجو مورا وفرانسيسكو مورا وإيمانويل فرنانديز في الدقائق 27 و36 و41، بينما سجل دجيدي جاساما هدف فريق رينجرز في الدقيقة 6 من إنطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع بورتو رصيده للنقطة 17 ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الأوروبي ويتأهل لدور الـ16 للبطول، بينما توقف رصيد رينجرز عند النقطة 4 ليحتل المركز الـ32 ويودع البطولة.