محافظات

برعاية يوفنتوس الإيطالي.. إنشاء أكاديمية رياضية ومدرسة متكاملة بشرم الشيخ

ايمن محمد

استقبل اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفد أكاديمية نادي يوفنتوس الإيطالي، لبحث سبل التعاون المشترك وبدء المفاوضات الخاصة بوضع بروتوكول تعاون يهدف إلى إنشاء أكاديمية رياضية كبرى ومدرسة رياضية متكاملة بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار دعم الدولة للرياضة وبناء الإنسان، اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويأتي اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة دولية جاذبة للفعاليات الرياضية والسياحية، في ظل ما تمتلكه المدينة من بنية تحتية متطورة ومقومات طبيعية متميزة.

ورحّب محافظ جنوب سيناء بوفد أكاديمية يوفنتوس، مشيدًا بالمشروعات الجادة التي تسهم في تنمية النشء وبناء الشخصية منذ الصغر، مؤكدًا أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأكد المحافظ دعمه لتوسيع نطاق المشروع، بحيث لا يقتصر على إنشاء مدرسة لكرة القدم فقط، بل يمتد ليشمل مدرسة إيطالية متكاملة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب الرياضي، إيمانًا بأهمية التكامل بين العلم والرياضة في إعداد جيل يتمتع بالصحة البدنية والقدرات الذهنية والانضباط السلوكي.

من جانبه، استعرض وفد أكاديمية يوفنتوس العالمية خبرات النادي في إدارة الأكاديميات الرياضية، موضحًا أن الأكاديمية تضم أكثر من 3 آلاف لاعب على مستوى العالم، ضمن شبكة دولية تضم أكثر من 90 أكاديمية منتشرة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار الوفد إلى أن أكاديمية يوفنتوس تنظم بطولات سنوية كبرى تُقام في عدد من المدن حول العالم، بمشاركة لاعبي الأكاديميات، ما يمثل إضافة مهمة للسياحة الرياضية، حيث تسهم هذه البطولات في جذب اللاعبين وأسرهم والوفود الرياضية من مختلف الدول، ودعم الحركة السياحية بالمدن المستضيفة.

وأكد وفد الأكاديمية أن استضافة مدينة شرم الشيخ لبطولات أكاديميات يوفنتوس العالمية تُعد حدثًا رياضيًا وسياحيًا بارزًا، من شأنه أن يضع المدينة على خريطة السياحة الرياضية العالمية، ويعزز مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الدولية، في ظل المناخ المميز والإمكانات المتطورة التي تتمتع بها مدينة السلام.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ جنوب سيناء دعمه الكامل وجديته في إنجاح هذا المشروع الطموح، معربًا عن أمله في أن تسهم أكاديمية يوفنتوس بشرم الشيخ في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية، وإعداد جيل جديد يجمع بين التفوق العلمي والانضباط الرياضي، بما يخدم مستقبل أبناء جنوب سيناء ومصر .

