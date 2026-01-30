مصطفى شوقي يكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل أحدث أغنياته أهلا نورت البيت.. فيديو

كشف الفنان مصطفى شوقي في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، لأول مرة، عن تفاصيل أحدث أغنياته التي تحمل عنوان «أهلا نورت البيت»، والمقرر طرحها خلال شهر رمضان المبارك.



وأوضح شوقي أن أغنية «أهلا نورت البيت» تحمل طابعًا خاصًا يعيد للأذهان أغاني رمضان القديمة المرتبطة بالذكريات والدفء العائلي، مؤكدًا أن العمل يستلهم روح الزمن الجميل مع معالجة موسيقية عصرية تناسب مختلف الأذواق.



الأغنية من كلمات وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع موسيقي مايكل جمال، بينما يتولى ريتشارد الحاج مهمة الإنتاج، في تعاون وصفه شوقي بالمثمر والمميز، خاصة لما يحمله العمل من إحساس وروح رمضانية صادقة.



وأشار مصطفى شوقي إلى أن الأغنية تتضمن العديد من المفاجآت على مستوى اللحن والتوزيع، مؤكدًا أنها صُممت لتكون قريبة من قلوب الجمهور وتناسب أجواء الشهر الكريم.



وفي سياق آخر، كشف شوقي عن تحضيره لـ مشروع تراثي جديد يجمعه بالمنتج ريتشارد الحاج، يتضمن عددًا من الأغاني ذات الطابع التراثي، واصفًا المشروع بأنه مفاجأة قوية سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.



واختتم مصطفى شوقي حديثه معربًا عن حماسه للفترة المقبلة، متمنيًا أن تنال أعماله الجديدة إعجاب الجمهور وتلامس مشاعرهم، خاصة في شهر رمضان الذي يتمتع بمكانة خاصة في وجدان المصريين والعرب.

