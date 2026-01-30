قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع
بالرابط .. خطوات والأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026 اونلاين
السيد البدوي : سأدعو لمؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري عن تراجع دور الوفد
حسام موافي يحذر من استخدام هذه الأدوية بدون روشتة طبية.. فيديو
حسام موافي: هذه الأمراض تعرف بالتحليل المعملي.. فيديو
أبو الغيط من نيودلهي : لا سلام دون إنصاف فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال
مش دي النهاية | ناقد رياضي يكشف مفاجأة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

مصطفى شوقي يكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل أحدث أغنياته أهلا نورت البيت.. فيديو

الفنان مصطفى شوقي
الفنان مصطفى شوقي
أوركيد سامي

كشف الفنان مصطفى شوقي في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، لأول مرة، عن تفاصيل أحدث أغنياته التي تحمل عنوان «أهلا نورت البيت»، والمقرر طرحها خلال شهر رمضان المبارك.


وأوضح شوقي أن أغنية «أهلا نورت البيت» تحمل طابعًا خاصًا يعيد للأذهان أغاني رمضان القديمة المرتبطة بالذكريات والدفء العائلي، مؤكدًا أن العمل يستلهم روح الزمن الجميل مع معالجة موسيقية عصرية تناسب مختلف الأذواق.


الأغنية من كلمات وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع موسيقي مايكل جمال، بينما يتولى ريتشارد الحاج مهمة الإنتاج، في تعاون وصفه شوقي بالمثمر والمميز، خاصة لما يحمله العمل من إحساس وروح رمضانية صادقة.
 

وأشار مصطفى شوقي إلى أن الأغنية تتضمن العديد من المفاجآت على مستوى اللحن والتوزيع، مؤكدًا أنها صُممت لتكون قريبة من قلوب الجمهور وتناسب أجواء الشهر الكريم.
 

وفي سياق آخر، كشف شوقي عن تحضيره لـ مشروع تراثي جديد يجمعه بالمنتج ريتشارد الحاج، يتضمن عددًا من الأغاني ذات الطابع التراثي، واصفًا المشروع بأنه مفاجأة قوية سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.
 

واختتم مصطفى شوقي حديثه معربًا عن حماسه للفترة المقبلة، متمنيًا أن تنال أعماله الجديدة إعجاب الجمهور وتلامس مشاعرهم، خاصة في شهر رمضان الذي يتمتع بمكانة خاصة في وجدان المصريين والعرب.

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

نيافة الأنبا صليب

الأنبا صليب يرسم 27 شماسًا جديدًا بميت غمر لدعم الخدمة القروية

من ورشة قوة العرائس المتحركة ودورها في دعم الأطفال

شاهد قوة العرائس المتحركة في دعم الصحة النفسية للأطفال .. ورشة للقومي للإعاقة

نقابة المحامين

غدا.. انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

إمام عاشور

أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

