السفارة الأمريكية في بيروت تحدد 25 فبراير موعدًا لاجتماع لجنة الميكانيزم بالناقورة

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن القلق في الشارع اللبناني بلغ ذروته خلال الساعات الماضية، في ظل مخاوف متزايدة من تجدد حرب أو عدوان إسرائيلي على لبنان خلال الفترة المقبلة، وهو ما فتح الباب أمام انتشار شائعات واسعة تحدثت عن توقف عمل لجنة «الميكانيزم» المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الشائعات تزامنت مع الإعلان الأمريكي عن موعد الاجتماع المقبل للجنة، رغم التأكيدات الرسمية الصادرة عن الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بأن عمل «الميكانيزم» لا يزال مستمرًا، وأن الدولة اللبنانية متمسكة بهذا الإطار، موضحًا أن اللجنة تُعرف أمريكيًا باللجنة العسكرية التقنية للبنان، بينما يطلق عليها الجانب اللبناني لجنة متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد أحمد سنجاب أن اللجنة تشكلت عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وتقوم بالتنسيق الكامل بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويرأسها مبعوث عسكري من الولايات المتحدة، وتضم في عضويتها ممثلًا عن الجيش الفرنسي وآخر عن قوات «اليونيفيل»، مشيرًا إلى أن السفارة الأمريكية في بيروت نفت رسميًا توقف عمل اللجنة، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن السفارة الأمريكية أعلنت أن الاجتماع الذي كان مقررًا في 17 يناير الجاري لم ينعقد، لكنها كشفت عن جدول زمني لاجتماعات مقبلة، تبدأ أواخر فبراير، ثم في مارس، وأبريل، ومايو، لافتًا إلى أن عمل اللجنة خضع لتقييم خلال الأيام الماضية، ورغم الانتقادات الموجهة لأدائها، فإن آلية التنسيق لا تزال قائمة، ويعوّل عليها لبنان في خفض مستوى التصعيد خلال المرحلة المقبلة.