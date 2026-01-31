اليوم.. اجتماع فني تحضيري لمباراة بيراميدز ونهضة بركان



يعقد اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة فريق بيراميدز المصري أمام منافسه نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي هذا الاجتماع من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية والفنية الخاصة بالمواجهة المرتقبة، بما يشمل البروتوكولات الخاصة بالملعب، والطواقم التحكيمية، والتقارير الأمنية، إضافة إلى الجوانب الإدارية التي تضمن سير المباراة بسلاسة ودون أي معوقات.

صراع القمة في المجموعة

تشهد مجموعة بيراميدز تنافسًا قويًا على الصدارة، حيث يتصدر فريق نهضة بركان المغربي جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد.

ويبرز هذا اللقاء كقمة حاسمة بين الفريقين، فالفائز سيقترب خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما سيعقد التعادل موقف أي منهما في صراع الصدارة، مما يزيد من أهمية المباراة التكتيكية بين الطرفين.

ترتيب مجموعة بيراميدز قبل الجولة الرابعة

قبل انطلاق مواجهات الجولة الرابعة، يأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

نهضة بركان المغربي: 7 نقاط بيراميدز المصري: 7 نقاط ريفيرز يونايتد النيجيري: 1 نقطة باور ديناموز الزامبي: 1 نقطة

ويتضح من الترتيب أن المنافسة على البطاقة الأولى والثانية للمجموعة محتدمة، حيث يحتاج الفريقان المتصدران إلى تحقيق الفوز للبقاء في صراع التأهل، فيما يسعى فريقا ريفيرز يونايتد وباور ديناموز لاستغلال أي تعثر من الكبار لتحسين فرصهما في الصعود.

أهمية المباراة للفريقين

تكتسب المباراة أهمية مزدوجة بالنسبة للجانبين، ففريق بيراميدز يسعى لتعويض أي نقاط مفقودة سابقة، بينما يطمح نهضة بركان للحفاظ على صدارته وتعزيز فرصه في التأهل. كما ستسلط الأنظار على الأداء التكتيكي لكل مدرب، والاختيارات الفنية للاعبين، والتي قد تكون حاسمة في تحديد ملامح الصراع على قمة المجموعة



