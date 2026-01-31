فى ذكراها .. قصة زواج سهير الباروني ومأساتها الأخيرة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سهير الباروني التى رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 74 عاما، بعد رحلة كبيرة من العطاء الفني في السينما والدراما المصرية.

تعرضت الفنانة الراحلة سهير الباروني لأزمة نفسية كبيرة في حياتها بعد رحيل ابنتها إثر حادث، وتركت ورائها حفيد عمره 14 عامًا، وابنة عمرها 11 عامًا.

شعرت سهير الباروني بالوحدة والآسى على رحيل ابنتها، وعاشت بعيدة عن الأضواء حتى تغلب عليها لمرض والحزن.

مشوار سهير الباروني الفني

قدمت سهير الباروني على مدار مشوارها الفني أكثر من 100 عمل، أبرزها دورها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي الذي تعد أهم أبطاله.

شاركت أيضا في فيلم "أعز الحبايب" مع أمينة رزق وشكري سرحان، وفي فيلم "هارب من الزواج" مع شويكار، وظهرت في فيلمي "بين القصرين" و"قصر الشوق"، التي جسدت فيها دور الفتاة العانس بمنتهى الحرفية والمصداقية والتي أضافت إليها عمقا وتألقا في طريقة أدائها، أيضا كان لها ذلك الحضور الطاغي في فيلم "الكدابين الثلاثة" مع حسن يوسف، و"إضراب الشحاتين" و"النداهة" و"بياعة الجرائد" و"هو والنساء".

وكان آخر اعمال الراحلة الدرامية مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثالث عام 2012، بينما كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "قصة الحي الشعبي" الذى أنتج عام 2006.

العانس سهير الباروني وأزمات فى حياتها

وتخصصت فى دور العانس والفتاة الدميمة والمعتوهة، ويمكن مشاهدتها فى أحسن حالاتها فى "أعز الحبايب"، وفي دور لفتاة المغلوبة على أمرها فى "ثلاثية نجيب محفوظ".

الأمر الذي جعلها تقول "لن أنسى من وقف بجانبي وسأل عني في أزمتي".