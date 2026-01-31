قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللحوم بأقل الأسعار.. الزراعة: طرح كرتونة رمضان بتخفيضات هائلة| تفاصيل
بعد تصريحات السيسي الأخيرة .. ما ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية؟
أوروبا تخسر خبراء الذكاء الاصطناعي لصالح أمريكا ودول الخليج
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
فى ذكراها .. قصة زواج سهير الباروني ومأساتها الأخيرة

سهير الباروني
سهير الباروني
سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سهير الباروني التى رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 74 عاما، بعد رحلة كبيرة من العطاء الفني في السينما والدراما المصرية.

تعرضت الفنانة الراحلة سهير الباروني لأزمة نفسية كبيرة في حياتها بعد رحيل ابنتها إثر حادث، وتركت ورائها حفيد عمره 14 عامًا، وابنة عمرها 11 عامًا.

شعرت سهير الباروني بالوحدة والآسى على رحيل ابنتها، وعاشت بعيدة عن الأضواء حتى تغلب عليها لمرض والحزن.

مشوار سهير الباروني الفني 

قدمت سهير الباروني على مدار مشوارها الفني أكثر من 100 عمل، أبرزها دورها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي الذي تعد أهم أبطاله.

شاركت أيضا في فيلم "أعز الحبايب" مع أمينة رزق وشكري سرحان، وفي فيلم "هارب من الزواج" مع شويكار، وظهرت في فيلمي "بين القصرين" و"قصر الشوق"، التي جسدت فيها دور الفتاة العانس بمنتهى الحرفية والمصداقية والتي أضافت إليها عمقا وتألقا في طريقة أدائها، أيضا كان لها ذلك الحضور الطاغي في فيلم "الكدابين الثلاثة" مع حسن يوسف، و"إضراب الشحاتين" و"النداهة" و"بياعة الجرائد" و"هو والنساء".

وكان آخر اعمال الراحلة الدرامية مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثالث عام 2012، بينما كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "قصة الحي الشعبي" الذى أنتج عام 2006.

العانس سهير الباروني وأزمات فى حياتها

وتخصصت فى دور العانس والفتاة الدميمة والمعتوهة، ويمكن مشاهدتها فى أحسن حالاتها فى "أعز الحبايب"، وفي دور لفتاة المغلوبة على أمرها فى "ثلاثية نجيب محفوظ".وكان آخر اعمال الراحلة الدرامية مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثالث عام 2012، بينما كان آخر اعمالها السينمائية فيلم "قصة الحي الشعبي" الذى انتج عام 2006.

تعرضت لأزمة نفسية كبيرة في حياتها الشخصية، فقد رحلت ابنتها إثر حادث ميكروباص تاركة لها ابنها عمر 14 عامًا، وابنتها كريمة عمرها 11 عامًا، فكانت تشعر بالوحدة والحزن على رحيل ابنتها، ولا تجد من يسأل عنها من الآخرين، الأمر الذي جعلها تقول "لن أنسى من وقف بجانبي وسأل عني في أزمتي".

