الإدارية العليا تحدد حالات حصول الموظف على أجر إضافي أو أيام بديلة
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 31 يناير 2026
خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر
مدبولي يتفقد مشروعات التنمية والخدمات بالمنيا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع
فن وثقافة

فى ذكراها.. قصة أزواج زيزي البدراوي وشروط دخولها الفن

زيزي البدراوي
زيزي البدراوي
سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زيزي البدراوي، التي ولدت في عام1944، ورحلت عن عالمنا في هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد صراع مع المرض.

حياة زيزي البدراوي الفنية

اسمها الحقيقي«فدوى جميل عبد الله البيطار»، واختار لها حسن الإمام اسم زيزي على اسم ابنته، والبدراوي نسبة لعائلة بدراوي، ليصبح اسمها الفني زيزي البدراوي، وبدأت حياتها في السينما من خلال دور صغير في فيلم "بور سعيد"، واكتشفها حسن الإمام؛ ليقدمها في العديد من الأفلام.

وشاركت الراحلة في مسلسلات درامية قوية، منها "المال والبنون" لتقدم دور سيدة بسيطة تصارع القهر والظلم في محاولات لحماية ابنتيها.

شروط زيزي البدراوي في عالم الفن

عاصرت زيزي البدراوي العصر الذهبي للسينما وتعتبر إحدى نجماته، اشتهرت بأدوار الفتاة المغلوبة على أمرها، ولكنها أثبتت جدارة في أنماط أخرى من الأدوار لتعلن عن موهبة فذة في استحضار الشخصيات المختلفة.

كان من ضمن شروط زيزي البدراوي لقبولها الأدوار في أوج شهرتها وبدايتها؛ ألا تكون هناك قبلات في المشاهد، كما لم تقبل بـ"المشاهد الساخنة"؛ مهما كانت جودة العمل المعروض عليها.

أزواج زيزي البدراوي

في حياة الفنانة الراحلة زيزي البدراوي زوجان، الأول هو المخرج عادل صادق، والذي التقته حينما رشحها لبطولة فيلم "حبي في القاهرة" عام 1966 مع المطرب اليمني أحمد قاسم.

الزواج تم قبل بدء تصوير الفيلم، الذي لم يلق نجاحًا مذكورًا، وبرغم ذلك استطاعت زيزي أن تتحدى الفشل وتنطلق نحو النجومية حتى أصبحت من كبار فنانات الستينيات، ولكن زواجها من المخرج المصري لم يستمر طويلًا وحدث الانفصال، وأعلنت بعدها عن ندمها على هذه الزيجة.

الفنانة الراحلة تزوجت بعد ذلك في بداية السبعينيات من أحد المحامين، وكان يُدعى توفيق عبدالجليل، والذي أحبته كثيرًا ولطالما كانت تردد سيرته خلال الحفلات ولقاءات الأصدقاء، حتى أنها ابتعدت نسبيًا عن السينما وأصبحت تقدم أعمالًا قليلة في العام الواحد.لآ

زيزي البدراوي أعمال زيزي البدراوي أفلام زيزي البدراوي الفنانة زيزي البدراوي ذكرى وفاة زيزي البدراوي

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو
البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

