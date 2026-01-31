فى ذكراها.. قصة أزواج زيزي البدراوي وشروط دخولها الفن

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زيزي البدراوي، التي ولدت في عام1944، ورحلت عن عالمنا في هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد صراع مع المرض.

حياة زيزي البدراوي الفنية

اسمها الحقيقي«فدوى جميل عبد الله البيطار»، واختار لها حسن الإمام اسم زيزي على اسم ابنته، والبدراوي نسبة لعائلة بدراوي، ليصبح اسمها الفني زيزي البدراوي، وبدأت حياتها في السينما من خلال دور صغير في فيلم "بور سعيد"، واكتشفها حسن الإمام؛ ليقدمها في العديد من الأفلام.

وشاركت الراحلة في مسلسلات درامية قوية، منها "المال والبنون" لتقدم دور سيدة بسيطة تصارع القهر والظلم في محاولات لحماية ابنتيها.

شروط زيزي البدراوي في عالم الفن

عاصرت زيزي البدراوي العصر الذهبي للسينما وتعتبر إحدى نجماته، اشتهرت بأدوار الفتاة المغلوبة على أمرها، ولكنها أثبتت جدارة في أنماط أخرى من الأدوار لتعلن عن موهبة فذة في استحضار الشخصيات المختلفة.

كان من ضمن شروط زيزي البدراوي لقبولها الأدوار في أوج شهرتها وبدايتها؛ ألا تكون هناك قبلات في المشاهد، كما لم تقبل بـ"المشاهد الساخنة"؛ مهما كانت جودة العمل المعروض عليها.

أزواج زيزي البدراوي

في حياة الفنانة الراحلة زيزي البدراوي زوجان، الأول هو المخرج عادل صادق، والذي التقته حينما رشحها لبطولة فيلم "حبي في القاهرة" عام 1966 مع المطرب اليمني أحمد قاسم.

الزواج تم قبل بدء تصوير الفيلم، الذي لم يلق نجاحًا مذكورًا، وبرغم ذلك استطاعت زيزي أن تتحدى الفشل وتنطلق نحو النجومية حتى أصبحت من كبار فنانات الستينيات، ولكن زواجها من المخرج المصري لم يستمر طويلًا وحدث الانفصال، وأعلنت بعدها عن ندمها على هذه الزيجة.

الفنانة الراحلة تزوجت بعد ذلك في بداية السبعينيات من أحد المحامين، وكان يُدعى توفيق عبدالجليل، والذي أحبته كثيرًا ولطالما كانت تردد سيرته خلال الحفلات ولقاءات الأصدقاء، حتى أنها ابتعدت نسبيًا عن السينما وأصبحت تقدم أعمالًا قليلة في العام الواحد.لآ