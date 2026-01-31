صراع داخلي وغموض في برومو «عين سحرية».. عصام عمر يهرب من كلام الناس

طرحت قناة ON البرومو الدعائى الأول لمسلسل «عين سحرية»، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

ويظهر الفنان عصام عمر فى بداية البرومو متأثرا يقول: «أنا بهرب طول حياتى من كلام الناس.. اللى بصحى فيه بنام فيه، شغال بس علشان ناس تانية مش علشاني»، فى إشارة إلى الصراع الداخلى الذى تعيشه شخصيته خلال الأحداث

ويكشف البرومو أن عصام عمر يجسد شخصية فنى تركيب كاميرات، قبل أن تتطور الأحداث مع دخول شخصية باسم سمرة، الذى يطلب منه العمل معه، قائلًا: «فيه فرق كبير بين القانون والعدالة.. وأنا اخترتك علشان نحقق العدالة»، ما يمهد لصراع درامى معقد داخل العمل.

وسيطر على البرومو أجواء من التشويق والإثارة والأكشن، مع تصاعد ملحوظ فى وتيرة الأحداث، بما يعكس طبيعة المسلسل التى تجمع بين الغموض والصراع الإنسانى.

المسلسل من بطولة عصام عمر، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، جنا الأشقر، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.

https://www.instagram.com/reel/DUJD3nMkWoW/?igsh=MTVoOHdvMjZlY3Nncg==