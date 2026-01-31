تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية فجرًا

كشف أحمد حمدي، مسئول شئون رئاسة الجمهورية بجريدة “أخبار اليوم”، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية فجر أمس، الجمعة، كان لها شكل خاص.



وقال حمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الزيارة كان لها عنوان رئيسي مرتكز على أن الهدف الرئيسي من بناء الأكاديمية العسكرية المصرية هو فكرة بناء الإنسان وضمان جدارة الدولة.

وأضاف أن أي مواطن كان يريد الالتحاق بوظيفة أو منصب ما يخاف من المجاملات، لافتا إلى أن الأكاديمية العسكرية الرسمية تقطع الطريق للمجاملات أو أن يحصل أحد على وظائف لا يستحقها، وبالتالي الأكاديمية تخلق نوعا من فكرة أن الجدارة وحدها هي طريق التقدم.