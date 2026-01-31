قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
أخبار البلد

القضاء يُنصف موظفي المحاكم ويعيد وحدات سرايات القطامية لأكثر من 100 أسرة

اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة
اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة
الديب أبوعلي

نجحت اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة في انتزاع حكم قضائي حاسم أعاد الحقوق السكنية لأكثر من 100 موظف وأسرهم ضمن مشروع سرايات القطامية، بعد سنوات من النزاع القانوني.

وبحسب بيان للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم - قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتمكين اللجنة النقابية، بصفتها مدعيًا فرعيًا، من وضع يدها على الوحدات السكنية محل التعاقد، وفق عقد المشاركة المبرم في مايو 2020، والخاصة بالعمارات أرقام (5، 6، 7، 8) المقامة على قطعة الأرض رقم (11) بأرض الاستثمار في القطامية.

وأوضح البيان، بأن المحكمة ألزمت الطرف الآخر بسداد كامل القيمة البيعية لجميع وحدات المرحلة المخصصة لموظفي المحاكم، مع توقيع غرامة تأخيرية بنسبة 1% عن كل شهر تأخير من إجمالي القيمة، باعتبارها تعويضًا اتفاقيًا يكفل ردع أي إخلال أو تسويف في تنفيذ الالتزامات.

وفي تصريحات صحفية، وصف كريم عبد الباقي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم جنوب القاهرة والنقيب العام، الحكم بأنه نقطة تحول فارقة، مؤكدًا أن القضاء بعث برسالة واضحة مفادها أن حقوق العاملين غير قابلة للتفريط أو المساومة.

وأضاف أن النقابة منذ توليها المسؤولية وضعت حماية أموال الأعضاء والدفاع عن حقوقهم على رأس أولوياتها، معتبرًا أن ما تحقق اليوم هو ترجمة عملية لتعهدات قُطعت أمام العاملين.

وشدد عبد الباقي على أن مشروع سرايات القطامية لا يقتصر على كونه وحدات سكنية، بل يمثل الاستقرار والأمان الاجتماعي لأكثر من مائة أسرة من موظفي المحاكم، مؤكدًا أن النقابة لن تسمح بإهدار هذا الحق تحت أي ظرف.

وأشار إلى أن الغرامات التأخيرية التي تضمنها الحكم تشكل ضمانة قانونية قوية، وتؤكد أن القانون يقف إلى جانب أصحاب الحقوق في مواجهة أي محاولات للمماطلة.

وأكدت اللجنة النقابية، في بيان رسمي، استمرارها في متابعة تنفيذ الحكم على أرض الواقع حتى تسليم الوحدات وسداد المستحقات كاملة، التزامًا بمسؤوليتها تجاه أعضائها وحفاظًا على مستقبل أسرهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار تامر حلمي رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وعضوية المستشارين علي طوسون ومحمد سعد رئيسي محكمة، وبحضور محمد محمود أمين السر.

نيابات ومحاكم جنوب القاهرة مشروع سرايات القطامية محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم موظفي المحاكم رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الوحدات السكنية أرض الاستثمار في القطامية القطامية

