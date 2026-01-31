ارتفاع عدد مصابي حريق شاليه ومتجر جملة بإحدى القرى السياحية إلى 23 شخصًا

ارتفع عدد المصابين في حريق اندلع بشاليه ومتجر جملة بإحدى القرى السياحية بالكيلو 100 طريق مطروح إسكندرية الساحلى إلى 23 شخصًا، معظمهم بحالات اختناق، حيث دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات للتعامل مع الحادث ونقل المصابين.

وتم إسعاف عدد من الحالات في موقع الحريق، بينما جرى نقل باقي المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي لمتابعة حالتهم الصحية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفى لاستقبال الحالات.

وكثفت قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، حيث شاركت 3 سيارات إطفاء، مدعومة بـ2 تنك مياه كبير و10 سيارات مياه صغيرة، في عمليات الإطفاء، وسط محاولات مكثفة لمنع امتداد النيران خاصة مع نشاط الرياح بالمنطقة.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الموقف لحين السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المتواجدين بالمنطقة.

https://www.youtube.com/shorts/5mQ7pL5_r8E