تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
تحقيقات وملفات

شربوا لبن رايب.. أسرة من 5 أفراد تدخل المستشفى بسوهاج |ماذا حدث؟

سوهاج _ أنغام الجنايني

تعرضت أسرة مكونة من 5 افراد لتسمم غذائي بمحافظة سوهاج بسبب تناولهم مشروب لبن رايب..

تسمم اسرة

شهد مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، عقب إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، بتسمم غذائي؛ إثر تناولهم طعامًا يُشتبه في فساده داخل منزلهم بقرية عرب العطيات البحرية، ما استدعى نقلهم على الفور إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول 5 مصابين بتسمم غذائي إلى قسم الاستقبال والطوارئ، وجميعهم من أسرة واحدة، ويعانون من آلام شديدة بالبطن وقيء مستمر وحالات إعياء عام.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هم:" عايدة ا.ع، 35 عامًا، ربة منزل، وأبناؤها كل من محمد م.أ، 12 عامًا، وحبيبة، 14 عامًا، وأحمد، عامان، ومحمود، يبلغ من العمر عامًا واحدًا، وجميعهم مقيمون بقرية عرب العطيات البحرية التابعة لدائرة المركز".

وبسؤال المصابين، أفادوا بتناولهم رايب داخل المنزل، قبل أن تظهر عليهم الأعراض بفترة قصيرة، ما يرجح تعرضهم لتسمم غذائي نتيجة فساد الرايب أو سوء التخزين.

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للحالات المصابة، وإخضاعهم للملاحظة الطبية داخل المستشفى، مع إعطائهم المحاليل والأدوية اللازمة لاستقرار حالتهم الصحية، حيث أكد مصدر طبي أن حالتهم العامة مستقرة ولا توجد حالات خطرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب وملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال الواقعة.

