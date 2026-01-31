وكيل زراعة الوادى الجديد يتفقد الزراعات الشتوية

تفقد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الزراعات الشتوية، خاصة محصول القمح، بنطاق مركز الداخلة، والتقى بالمزارعين لمعرفة أهم المتطلبات والشكاوى، مؤكدا حصولهم على حصة الأسمدة الخاصة بهم، ما عدا المتعدين على الأراضي الزراعية.

رافقه فى الجولة الدكتور صلاح محمود، مدير معهد بحوث وقاية النبات مركز البحوث الزراعية، والمهندس عماد بحر، وكيل المديرية، والمهندس سيد مدني محمود، مدير الإدارة الزراعية بموط.

كما تفقد المرسي صوب الإدارة الزراعية بموط، وأشاد بالزراعات الموجودة، وتابع أعمال علاج الصوب المصابة، وراجع التوصيات لعلاج الإصابات.

جولة تفقدية للمرور على الحقول الإرشادية لمحصول القمح

وتفقد المرسي عددا من الحقول الإرشادية لمحصول القمح، وشارك فى ندوة توعوية للمزارعين، مؤكدا أهمية الاهتمام بالقمح كمحصول استراتيجي، وأهمية اتباع التوصيات الفنية خلال هذه الفترة من عمر النبات للوصول لأعلى إنتاجية وأعلى عائد اقتصادي.

وجرى تفصيليا استعراض كل ما يخص محصول القمح، بداية من تجهيز الأرض والتسميد والري وميعاد الزراعة ومقاومة الحشائش، وأهم التوصيات الفنية خلال هذه الفترة، كذلك الأهمية الاقتصادية والعمليات التي تؤدي إلي زيادة الإنتاجية.